முதலமைச்சர் விஜய் மீது சிபிஐ வழக்கு பாயுமா? இன்பதுரை எம்.பி.யின் அதிரடி கருத்து

வெள்ளி, 15 மே 2026 (15:59 IST)
தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், எடப்பாடி பழனிசாமி அணியைச் சேர்ந்த இன்பதுரை எம்.பி. ஒரு கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார். தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
இதற்கு அவர் 1993-ம் ஆண்டு நடந்த ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை உதாரணமாகக் காட்டியுள்ளார். அப்போது மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த நரசிம்ம ராவ் தலைமையிலான அரசு, நாடாளுமன்ற நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தில் வெற்றி பெற ஜே.எம்.எம்  கட்சி எம்.பி.க்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து ‘குதிரை பேரம்’ செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் அன்றைய பிரதமர் நரசிம்ம ராவ் மற்றும் பூட்டா சிங் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியதை அவர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.
 
அதேபோன்ற ஒரு சூழல் தற்போதும் நிலவுவதாகவும், சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்றம் அல்லது அரசியல் முறைகேடுகள் தொடர்பாக தற்போதைய முதலமைச்சர் மீதும் சிபிஐ தனது நடவடிக்கையைத் தொடங்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 
 
எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தத் தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் ஆளுங்கட்சி வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் அடுத்தகட்ட நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

