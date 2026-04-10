வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (14:41 IST)

ஜனநாயகன் படத்தில சீனாவே வச்சிட்டாங்களே!.. பிரெஸ்ஸ பார்த்து பயந்து ஓடும் விஜய்!..

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. அதோடு மீண்டும் மறுத்தணிக்கை என சொன்னதால் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்..

ஆனால் ஒரு மாதமாகியும் எதுவும் நடக்கவில்லை. இதையடுத்து கடந்த பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி தயாரிப்பாளர் இந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றார்.. அதோடு மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்.
ஆனால் படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருந்ததால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை அதிகாரிகள் சொன்னதாக செய்திகள் வெளியானது. எனவே தேர்தலுக்கு பின்னரே ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான், ஜனநாயகன் படத்தின் சில காட்சிகள் நேற்று இணையத்தில் லீக் ஆனது. படத்தின் இறுதிக் காட்சியில் செய்தியாளர்கள் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து விஜய் தப்பித்து ஓடுகிறார்.. அவரை மமிதா பைஜூ பிடித்து நிறுத்தி பதில் சொல்ல வைக்கிறார்.. இதையடுத்து, நிஜவாழ்க்கையில்தான் விஜய் செய்தியாளர்களை பார்த்தால் தப்பித்து ஓடுகிறார்.. திரைப்படத்திலும் அப்படியே காட்சி வைத்து அவரையே கலாய்த்திருக்கிறார்கள் என நெட்டிசன்கள் அவரை ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்

படத்தின் இறுதி காட்சியில்  இயக்குனர்கள், நெல்சன், அட்லி, லோகேஷ் கனகராஜ் ஆகிய மூன்றும் செய்தியாளர்களாக நடித்திருக்கிறார்கள்.. விஜயை பார்த்து ‘நாளைய தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும்?’ என அட்லி கேட்கிறார். ‘மாற்றம் வருமா?’ என லோகேஷ் கனகராஜ் கேட்கிறார். அதற்கு ‘மாற்றம் வரணும்னா நாம முதல்ல மாறணும்’ என சொல்லி விஜய் தனது விரலை காட்டி மக்கள் எல்லாம் ஓட்டு போட வேண்டும் என வலியுறுத்துவது போல அந்த காட்சி எடுத்திருக்கிறார்கள்.

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பல ஊர்களுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்

பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் இன்று மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவியேற்பதன் மூலம், இந்திய அரசியலில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம், ஆர்ஜேடி தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் ஒரு முக்கிய சாதனையை அவர் சமன் செய்கிறார்.

டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகளில் அதிகரித்து வரும் மோசடிகளை கட்டுப்படுத்த, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு புதிய அதிரடி திட்டத்தை முன்மொழிந்துள்ளது. இதன்படி, யுபிஐ அல்லது ஐஎம்பிஎஸ் மூலம் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அனுப்பினால், ஒரு மணிநேர 'கூலிங் பீரியட்' அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதாவது, நீங்கள் அனுப்பும் பணம் பெறுநரின் கணக்கிற்கு செல்ல ஒரு மணிநேரம் தாமதமாகும்.

விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

உலகளாவிய தொழில்நுட்ப துறையில் நிலவும் பொருளாதார மந்தநிலைக்கு இடையிலும், இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டிசிஎஸ் தனது ஊழியர்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ஊதிய உயர்வை அறிவித்து மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

