ஜனநாயகன் படத்தில சீனாவே வச்சிட்டாங்களே!.. பிரெஸ்ஸ பார்த்து பயந்து ஓடும் விஜய்!..
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. அதோடு மீண்டும் மறுத்தணிக்கை என சொன்னதால் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்..
ஆனால் ஒரு மாதமாகியும் எதுவும் நடக்கவில்லை. இதையடுத்து கடந்த பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி தயாரிப்பாளர் இந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றார்.. அதோடு மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்.
ஆனால் படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருந்ததால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை அதிகாரிகள் சொன்னதாக செய்திகள் வெளியானது. எனவே தேர்தலுக்கு பின்னரே ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..
இந்நிலையில்தான், ஜனநாயகன் படத்தின் சில காட்சிகள் நேற்று இணையத்தில் லீக் ஆனது. படத்தின் இறுதிக் காட்சியில் செய்தியாளர்கள் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து விஜய் தப்பித்து ஓடுகிறார்.. அவரை மமிதா பைஜூ பிடித்து நிறுத்தி பதில் சொல்ல வைக்கிறார்.. இதையடுத்து, நிஜவாழ்க்கையில்தான் விஜய் செய்தியாளர்களை பார்த்தால் தப்பித்து ஓடுகிறார்.. திரைப்படத்திலும் அப்படியே காட்சி வைத்து அவரையே கலாய்த்திருக்கிறார்கள் என நெட்டிசன்கள் அவரை ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்
படத்தின் இறுதி காட்சியில் இயக்குனர்கள், நெல்சன், அட்லி, லோகேஷ் கனகராஜ் ஆகிய மூன்றும் செய்தியாளர்களாக நடித்திருக்கிறார்கள்.. விஜயை பார்த்து ‘நாளைய தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும்?’ என அட்லி கேட்கிறார். ‘மாற்றம் வருமா?’ என லோகேஷ் கனகராஜ் கேட்கிறார். அதற்கு ‘மாற்றம் வரணும்னா நாம முதல்ல மாறணும்’ என சொல்லி விஜய் தனது விரலை காட்டி மக்கள் எல்லாம் ஓட்டு போட வேண்டும் என வலியுறுத்துவது போல அந்த காட்சி எடுத்திருக்கிறார்கள்.