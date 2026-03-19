வியாழன், 19 மார்ச் 2026
Last Modified: வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (09:41 IST)

பாஜக தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி!. இன்று டெல்லி பறக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி...

2026 சட்டமன்ற தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுகவும், பாஜகவும்தான் முதல் கூட்டணி அமைத்தது. பல மாதங்களுக்கு முன்பே இந்த அறிவிப்பை அமித்ஷா வெளியிட்டார்.. அதிமுக இதை அதிமுக கூட்டணி என்கிறது. பாஜக இதை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்கிறது. இது யார் தலைமையிலான கூட்டணி என்பதில் இன்னமும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. ஏனெனில் இப்போது வரை இந்த கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என பாஜக தரப்பு எந்த இடத்திலும் சொல்வதில்லை..

ஒருபக்கம் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுகுதி பங்கீடுகளை இதுவரை உறுதி செய்யவில்லை.. அந்த கூட்டணியில் இருக்கும் எந்த எந்த கட்சிக்கும் எவ்வளவு தொகுதிகள் என்பது தொடர்பக இதுவரை எந்த செய்தியும் வெளியாகவில்லை..

ஒருபக்கம் பாஜக 40 தொகுதிகள் வரை கேட்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. ஆனால் பழனிச்சாமிக்கு அவ்வளவு கொடுக்க விருப்பமில்லை என்கிறார்கள். ஏற்கனவே இரண்டு முறை தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசியும் அதில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில்தான் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று காலை 10 மணிக்கு டெல்லி புறப்பட்டு சென்று மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்க்கவுள்ளார்.

விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைக்கும் முயற்சியில் பாஜக ஈடுபட்டு வந்தது. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. இந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி செல்வது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது..

கட்டாய திருமணத்தால் சித்திரவதை.. விவாகரத்து செய்துவிட்டு புதிய திருமணம்.. 92 வயது தேவேகவுடா பேச்சு

கட்டாய திருமணத்தால் சித்திரவதை.. விவாகரத்து செய்துவிட்டு புதிய திருமணம்.. 92 வயது தேவேகவுடா பேச்சுகாங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய திருமணம் மற்றும் காதல் குறித்த கிண்டலான விமர்சனங்களுக்கு முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ஈரான் ஏவிய ஏவுகணை.. பற்றி எரியும் அபுதாபியின் எண்ணெய் வயல்கள்? சவுதி அரேபியா எச்சரிக்கை..!

ஈரான் ஏவிய ஏவுகணை.. பற்றி எரியும் அபுதாபியின் எண்ணெய் வயல்கள்? சவுதி அரேபியா எச்சரிக்கை..!மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், அபுதாபியின் ஹப்ஷன் எரிவாயு நிலையங்கள் மற்றும் பாப் எண்ணெய் வயல்கள் மீதான தாக்குதல்களால் உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் பாழாய் போன பக்கிங்காம் கால்வாய்.. உள்ளூர் மக்கள் உதவியால் பளிச்சென மாறிய 3 கி.மீ நீளமுள்ள கால்வாய்..!

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் பாழாய் போன பக்கிங்காம் கால்வாய்.. உள்ளூர் மக்கள் உதவியால் பளிச்சென மாறிய 3 கி.மீ நீளமுள்ள கால்வாய்..!கடலூர் மாவட்டம் பிச்சாவரம் அருகே பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் தூர்ந்து போயிருந்த 3 கி.மீ நீளமுள்ள பக்கிங்காம் கால்வாய், மக்கள் பங்களிப்புடன் வெற்றிகரமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டு தூய்மை பகுதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

பழிக்கு பழி.. ரத்தத்திற்கு ரத்தம்.. லாரிஜானி படுகொலைக்கு பழிவாங்குவோம்: மொஜ்தபா கமேனி எச்சரிக்கை

பழிக்கு பழி.. ரத்தத்திற்கு ரத்தம்.. லாரிஜானி படுகொலைக்கு பழிவாங்குவோம்: மொஜ்தபா கமேனி எச்சரிக்கைஈரானின் மூத்த பாதுகாப்பு அதிகாரி அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, அந்நாட்டின் புதிய உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மக்களுடன்தான் கூட்டணி!. தவெக தலைமையில் ஆட்சி!.. தெறிக்கவிட்ட விஜய்...

மக்களுடன்தான் கூட்டணி!. தவெக தலைமையில் ஆட்சி!.. தெறிக்கவிட்ட விஜய்...நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியல் களத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் நம்புகிறார்கள்.

