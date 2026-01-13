நீங்கள் ரேஷன் கடையில் பொங்கல் பரிசு வாங்கவில்லையா?!.. இதோ மகிழ்ச்சி செய்தி!...
தமிழர்களின் திருநாளாக பொங்கல் விழா பார்க்கப்படுகிறது. தமிழர்களின் பாரம்பரிய விழாவாக பொங்கல் விழா பல வருடங்களாக கொண்டாடப்பட்ட வருகிறது.. குறிப்பாக கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்கள் சூரியனுக்கும், தங்களின் மூதாதையர்களுக்கும், விவசாயத்திற்கு உதவும் கால் நடைகளுக்கும் மரியதை செலுத்தும் நாளாக பொங்கல் இருக்கிறது.
அப்படிப்பட்ட பொங்கலை கொண்டாடுவதற்காக ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழரசு அரசு சார்பில் பொங்கல் பரிசு கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசி, சர்க்கரை, கரும்பு. வேஷ்டி, சேலை போன்ற பொருட்களை கொடுத்து வருகிறது. கடந்த சில வருடங்களாக பொங்கல் பரிசாக பணமும் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
2021ம் வருடம் திமுக பதவியேற்றதில் இருந்து இரண்டு வருடங்கள் பொங்கல் பரிசில் பணம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், இந்த வருடம் 3 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தோடு ஒரு கிலோ அரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, வேஸ்டி சட்டை, ஒரு கரும்பு ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டது. கடந்த 8ம் முதல் 10ம் தேதி வரை தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா ரேஷன் கடைகளிலும் பொங்கல் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது.
ஆனால் வெளியூர் சென்றவர்கள் ரேஷன் கடைக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் எல சிலர் இதுவரை இன்னும் பொங்கல் பரிசை வாங்காமல் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான ஒரு மகிழ்ச்சி செய்தியை தமிழக அரசு தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது. விடுபட்டவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு 14ம் தேதியான நாளை எல்லா ரேஷன் கடைகளிலும் கொடுக்கப்படும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.