வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (23:09 IST)

நாங்க சேர்ந்துட்டோம்!.. அண்ணன் தம்பியா செயல்படுவோம்!.. டிடிவி தினகரன் ஃபீலிங்...

கூவத்தூரில் சசிகலா, டிடிவி தினகரன் தயவால் முதலமைச்சர் பதவியை பெற்றவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஆனால் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறைக்கு சென்ற பின் அதிமுக கட்சி மற்றும் ஆட்சி என இரண்டையும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார் பழனிச்சாமி.
மேலும் சசிகலா சிறையில் இருந்து விடுதலை ஆன பின்னர் அவரையும், டிடிவி தினகரனையும் கட்சிக்குள் அவர் மீண்டும் சேர்க்கவில்லை.. அதோடு கட்சியின் பொதுச் செயலாளராகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மாறினார்.

இதையடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமியை டிடிவி தினகரம் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒரு துரோகி.. அம்மாவின் ஆன்மா அவரை மன்னிக்காது என்றெல்லாம் பேட்டி கொடுத்தார். ஆனால் பாஜக தலைமை கேட்டுக் கொண்டதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறார் டிடிவி தினகரன்.. மதுராந்தகத்தில் இன்று மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பழனிச்சாமியும், தினகரனும் ஒன்றாக கலந்து கொண்டு ஒரு ஒருவரை சந்தித்து பேசியும் இருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில், செய்தியாளரிடம் இது பற்றி விளக்கமளித்த டிடிவி தினகரன் அண்ணன் பழனிச்சாமியும் நானும் ஒப்புதல் அளித்த பின்னர்தான் இந்த கூட்டணி உருவானது.. இதில் எந்த அச்சுறுத்தலும் அழுத்தமும் யாருக்கும் இல்லை.. நாங்கள் அண்ணன் தம்பியாக எப்படி இருந்தோமோ அப்படி ஒன்றிணைந்து விட்டோம். நாங்கள் ஒரே தாயின் மக்களாக இருந்தவர்கள்.. ஒன்றாக பிரச்சாரத்திற்கு செல்வோம்.. கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கும் திமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வராமல் விடமாட்டோம்.. அம்மாவின் தேசிய ஜனநயக கூட்டணி ஆட்சியை கொண்டு வர ஒன்றாக பயணிப்போம்’ என சொல்லியிருக்கிறார்

