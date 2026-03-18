புதன், 18 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 மார்ச் 2026 (18:01 IST)

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமூல்!.. மூன்று நாட்களில் 42.65 கோடி பறிமுதல்!..

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. வருகிற 30ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் துவங்குகிறது. அதேபோல், ஏப்ரல் 6ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு பெறுகிறது. மேலும், ஏப்ரல் 7ம் தேதி வேட்புமனு பரீசீலனை செய்யப்படுகிறது. வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற ஏப்ரல் 9ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமாக ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவிருக்கிறது.

தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டவுடனேயே தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தது. அதன்படி தமிழக அரசின் பதவிக்காலமும் முடிந்து விட்டது.. இனிமேல் தமிழக அரசு சார்பாக எந்த அறிவிப்பும், திட்டமும் அறிவிக்க முடியாது. அதேபோல் தேவைப்பட்டால் காவல் துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் உயர் அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றமும் செய்யும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வந்துவிடும்..

ஒருபக்கம் வாகனங்களில் கொண்டு செல்லப்படும் நகை, பணம், பரிசு பொருட்களுக்கு தேவையான ஆவணங்களை காட்ட வேண்டும். இல்லையென்றால் அவை பறிமுதல் செய்யப்படும்.. தேவையான ஆவணங்களை காட்டிவிட்டு பொருட்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்து மூன்று நாட்களில் 42.65 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது..

அதில் 2.37 கோடி ரொக்கம் பணம், ரூ.18 லட்சம் மதிப்பிலான மதுபான பாட்டில்கள், 2.88 கோடி மதிப்பிலான போதை பொருட்கள், 16.42 கோடி மதிப்பிலான உலோகங்கள், 20.80 கோடி மதிப்பிலான இலவச பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது..

மேற்கு வங்கத்தில் நேர்மையான மற்றும் அமைதியான முறையில் தேர்தலை நடத்துவதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அம்மாநில காவல்துறையில் மேற்கொண்டுள்ளது.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றத்தால் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் சிலிண்டர் திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் நிலவும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க, மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் ஒதுக்கீடு வழங்குவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய நாடு கியூபா.. அதுவும் பிடல் காஸ்ட்ரோ அமெரிக்காவுக்கு பல வகைகளிலும் டஃப் கொடுத்தவர்.

வாழ்க்கைக்கும் மரணத்திற்கும் இடையிலான போராட்டத்தில் சிக்கியுள்ள நோயாளிகளின் அவல நிலையை, ஹரிஷ் ராணா மற்றும் ஆனந்த் தீட்சித் ஆகியோரின் வழக்குகள் மீண்டும் ஒருமுறை உலகுக்கு பறைசாற்றுகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com