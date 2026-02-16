திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (13:56 IST)

திமுக கூட்டணிக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் மாணிக்கம் தாகூர், பிரவீண்.. டெல்லி பறந்த செல்வப்பெருந்தகை..

திமுக கூட்டணிக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் மாணிக்கம் தாகூர், பிரவீண்.. டெல்லி பறந்த செல்வப்பெருந்தகை..
கடந்த பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் இணைந்துதான் தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. அதே நேரம் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் காங்கிரசுக்கு திமுக எந்த பங்கும் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் இந்த முறை தங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி மற்றும் காங்கிரஸ் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரவீண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் இதை தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்..

சமீபத்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையிலான செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதோடு, எங்களை பற்றி திமுக பேசினால் நாங்களும் பதிலடி கொடுப்போம் என அவர் கூறினார். எனவே திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படுமா என்கிற நிலை உருவானது. அதேநேரம், காங்கிரஸுடனான கூட்டணியில் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.. ராகுல் காந்தி என்னுடைய சகோதரர் போன்றவர் என்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் பேட்டி கொடுத்தார்..

இந்நிலையில்தான் தமிழக அரசியல் நிலவரம், திமுக உடனான கூட்டணி, தொகுதி பங்கீடு, மற்றும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என எழுந்திருக்கும் குரல்கள் என பலவற்றையும் விவாதிக்க டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை தமிழக பாஜக தலைவர் செல்ல பெருந்தகையை அங்கு அழைத்திருக்கிறது. அதை ஏற்று இன்று காலை செல்வ பெருந்தை டெல்லி சென்றிருக்கிறார்.

அவமரியாதை எப்போதும் ஏற்கமுடியாது... நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த திரிஷா...

அவமரியாதை எப்போதும் ஏற்கமுடியாது... நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த திரிஷா...நடிகை திரிஷா நடிகர் விஜயுடன் கில்லி, திருப்பாச்சி, ஆதி, லியோ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

சென்னை ஃபோரம் மாலில் தீ விபத்து!.. உள்ளே இருந்தவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.!...

சென்னை ஃபோரம் மாலில் தீ விபத்து!.. உள்ளே இருந்தவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.!...சென்னையில் நிறைய இடங்களில் பெரிய பெரிய மால்கள் இருக்கின்றன.

தவெக மேடையில் தாலியை கழட்டிய பெண்!.. ஆவடியில் பரபரப்பு...

தவெக மேடையில் தாலியை கழட்டிய பெண்!.. ஆவடியில் பரபரப்பு...தமிழக அரசியல் திமுக, அதிமுக என வலம் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் புதிய அரசியல் சக்தியாக விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வந்திருக்கிறது.

ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்ன்னா இப்படி இருக்கனும்.. சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்த பில்கேட்ஸ்..

ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்ன்னா இப்படி இருக்கனும்.. சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்த பில்கேட்ஸ்..மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் இன்று ஆந்திராவிற்கு வருகை தந்து, முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்துப் பேசினார். மாநிலத்தின் சுகாதாரம், விவசாயம் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் 'கேட்ஸ் அறக்கட்டளை' மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவதே இந்த சந்திப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும். தலைமை செயலகத்திற்கு வருகை தந்த பில்கேட்ஸை, முதலமைச்சர் நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் ஆகியோர் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

50,000 ரூபாய் பிரீமியம் செலுத்தியவருக்கு ஹெல்த் க்ளைம் மறுக்கப்பட்டதா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

50,000 ரூபாய் பிரீமியம் செலுத்தியவருக்கு ஹெல்த் க்ளைம் மறுக்கப்பட்டதா? அதிர்ச்சி தகவல்..!தனது தாயின் மருத்துவ காப்பீட்டிற்காக ஆண்டுக்கு 50,000 ரூபாய் பிரீமியம் செலுத்தி வந்த நபர் ஒருவர், அவசர காலத்தில் க்ளைம் மறுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com