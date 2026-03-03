செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026 (12:48 IST)

திமுக - காங்கிரஸ் பஞ்சாயத்து எப்ப முடியும்?.. இலவு காத்த கிளியாக தேமுதிக!...

premalatha
திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தவர் விஜயகாந்த். அவர் கட்சி தொடங்கியது முதலே தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. அதனால்தான் திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை விஜயகாந்த் வாங்கினார். 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் அமர்ந்தார். ஆனால், விஜயகாந்த் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால் தேமுதிக சரிவை சந்தித்தது. 8 சதவீத வாக்கு சதவீதத்தை வைத்திருந்த தேமுதிக தற்போது இரண்டு சதவீதத்திற்கும் கீழே போயிருக்கிறது..

ஆனாலும் தங்களுக்கு அதிக வாக்கு சதவீதம் இருப்பது போல காட்டிக் கொள்ளும் பிரேமலதா அதிமுக மற்றும் திமுக இரண்டு கட்சிகளிலும் கூட்டணி பேரம் நடத்தினார்.. எங்களுக்கு 20 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும், ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டும் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டார். ஆனால், அதிமுக அதை ஏற்கவில்லை. சரி நமக்கு 20 கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்ட பிரேமலதா இறங்கி வந்து 10 தொகுதிகளை கேட்டார்.. அதற்கும் அதிமுக நோ சொல்லிவிட்டது..

அதனால்தான் திமுகவுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினார் பிரேமலதா.. தவெக ஓட்டுக்களை பிரிக்கும் சூழ்நிலை இருப்பதால் தேமுதிக நம் பக்கம் இருப்பது நல்லது என கருதிய திமுக, தேமுதிகவுக்கு 7 முதல் 8 தொகுதிகளை கொடுப்பதாகவும், ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டும் கொடுப்பதாக திமுக ஒப்பு கொண்டதாக செய்திகள் கசிந்தது.. அதேநேரம் தொகுதி பங்கீடு முடிவு செய்யப்படவில்லை.. ஏனெனில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் இணையுமா என்பதில் இழுபறி நீடித்து வந்தது..

காங்கிரஸ் 39 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும், ஒரு ராஜ்ய சபா தொகுதியையும் கேட்கிறது.. ஆனால் திமுகவோ காங்கிரசுக்கு 25 தொகுதிகளை மட்டுமே கொடுக்க முடியும் என கறாராக சொல்கிறது.. பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு காங்கிரசுக்கு 25 தொகுதிகள் என்றால் தேமுதிகவுக்கு மேலும் சில தொகுதிகளில் ஒதுக்கப்படும்.

ஒருவேளை காங்கிரசுக்கு அதிக தொகுதிகள் கொடுக்கப்படும் சூழ்நிலை வந்தால் தேதிமுகவுக்கு கொடுக்கப்படும் தொகுதிகள் குறையும் என்கிறார்கள். அதேபோல், திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் விலகினாலும் தேமுதிகவுக்கு மேலும் சில தொகுதிகள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு.

பொங்கல் பரிசு ரூ.3000.. அப்புறம் ஒரு ரூ.5000.. இன்று புதுசா ரூ.2000.. வாரி வழங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

பொங்கல் பரிசு ரூ.3000.. அப்புறம் ஒரு ரூ.5000.. இன்று புதுசா ரூ.2000.. வாரி வழங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு தரப்பினருக்கான சிறப்பு நிதி உதவிகளை அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

நாங்குநேரி இரட்டைக்கொலை!.. 6 பேர் கைது!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை..

நாங்குநேரி இரட்டைக்கொலை!.. 6 பேர் கைது!.. போலீசார் தீவிர விசாரணை..திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியில் நேற்று இரவு டீக்கடையில் நின்று கொண்டிருந்த இளைஞர்கள் மீது திடீரென இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 9 பேர் தாக்குதல் நடத்தினார்கள்

தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து வாங்க முதல்வரே!.. நாங்கேரி சம்பவத்தில் பொங்கிய விஜய்!...

தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து வாங்க முதல்வரே!.. நாங்கேரி சம்பவத்தில் பொங்கிய விஜய்!...திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியில் நேற்று இரவு டீக்கடையில் நின்று கொண்டிருந்த இளைஞர்கள் மீது திடீரென இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 9 பேர் தாக்குதல் நடத்தினார்கள்..

பனையூர் கட்சி தலைவர் பதற்றமடைந்தது ஏன்? குடும்ப உறுப்பினரை சமாதானம் செய்ய முயற்சியா?

பனையூர் கட்சி தலைவர் பதற்றமடைந்தது ஏன்? குடும்ப உறுப்பினரை சமாதானம் செய்ய முயற்சியா?'பனையூர்' கட்சியின் தலைவரை சுற்றி தற்போது ஒரு பெரும் குடும்ப சர்ச்சை வெடித்து, அது நீதிமன்றம் வரை சென்றிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக தங்களுக்குள் இருந்த மோதல், தற்போது சட்ட ரீதியான மனுவாக தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன், பனையூர் தரப்பு பெரும் பதற்றமடைந்துள்ளது.

டெல்லியில் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசியது என்ன? எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி..!

டெல்லியில் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசியது என்ன? எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி..!தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், அரசியல் களம் மிகுந்த விறுவிறுப்பை எட்டியுள்ளது. பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகையை தொடர்ந்து, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திடீரென டெல்லி சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பு தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது.

