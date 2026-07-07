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  4. தமிழ்நாட்டில் 2 வாரம் வெயில் கொளுத்தும்!.. ரெடியா இருங்க!.. வானிலை ஆய்வாளர் எச்சரிக்கை!..
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Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (11:17 IST)

தமிழ்நாட்டில் 2 வாரம் வெயில் கொளுத்தும்!.. ரெடியா இருங்க!.. வானிலை ஆய்வாளர் எச்சரிக்கை!..

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Publish: Tue, 7 Jul 2026 (11:17 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (11:19 IST)
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தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே பல மாவட்டங்களிலும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. நேற்றைப் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் வெப்பம் 10 இடங்களில் 100 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டியது. குறிப்பாக சென்னை மீனம்பாக்கம், நுங்கம்பாக்கம், மதுரை, நாகப்பட்டினம், கடலூர், திருச்சி, திருத்தணி போன்ற பகுதிளில் வெப்பம் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி பதிவாகியிருந்தது.

இந்நிலையில்தான், அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு இயல்பை விட வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் கூறியிருக்கிறார். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு வெப்பநிலை இயல்பை விட 3- 4 டிகிரி செல்சியல் வரை உயர்ந்து தீவிரமடையும். சென்னை, புதுச்சேரி, கடலூர், நாகை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் 40 டிகிரி செல்சியச் வெப்பம்  பதிவாக வாய்ப்பிருக்கிறது. ஜூலை 10ஆம் தேதி முதல் நண் பகலில் அனல் காற்று வீசும் என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

கடந்த சில நாட்களாகவே பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் எல் நினோ காரணமாக அதிக வெப்பம் காணப்பட்டது. இதையடுத்து பலரும் அங்கே இறந்துபோனது குறிப்பிடத்தக்கது.

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