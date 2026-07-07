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தமிழ்நாட்டில் 2 வாரம் வெயில் கொளுத்தும்!.. ரெடியா இருங்க!.. வானிலை ஆய்வாளர் எச்சரிக்கை!..
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே பல மாவட்டங்களிலும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. நேற்றைப் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் வெப்பம் 10 இடங்களில் 100 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டியது. குறிப்பாக சென்னை மீனம்பாக்கம், நுங்கம்பாக்கம், மதுரை, நாகப்பட்டினம், கடலூர், திருச்சி, திருத்தணி போன்ற பகுதிளில் வெப்பம் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி பதிவாகியிருந்தது.
இந்நிலையில்தான், அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு இயல்பை விட வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் கூறியிருக்கிறார். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு வெப்பநிலை இயல்பை விட 3- 4 டிகிரி செல்சியல் வரை உயர்ந்து தீவிரமடையும். சென்னை, புதுச்சேரி, கடலூர், நாகை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் 40 டிகிரி செல்சியச் வெப்பம் பதிவாக வாய்ப்பிருக்கிறது. ஜூலை 10ஆம் தேதி முதல் நண் பகலில் அனல் காற்று வீசும் என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
கடந்த சில நாட்களாகவே பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் எல் நினோ காரணமாக அதிக வெப்பம் காணப்பட்டது. இதையடுத்து பலரும் அங்கே இறந்துபோனது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில்தான், அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு இயல்பை விட வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் கூறியிருக்கிறார். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு வெப்பநிலை இயல்பை விட 3- 4 டிகிரி செல்சியல் வரை உயர்ந்து தீவிரமடையும். சென்னை, புதுச்சேரி, கடலூர், நாகை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் 40 டிகிரி செல்சியச் வெப்பம் பதிவாக வாய்ப்பிருக்கிறது. ஜூலை 10ஆம் தேதி முதல் நண் பகலில் அனல் காற்று வீசும் என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
கடந்த சில நாட்களாகவே பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் எல் நினோ காரணமாக அதிக வெப்பம் காணப்பட்டது. இதையடுத்து பலரும் அங்கே இறந்துபோனது குறிப்பிடத்தக்கது.
திமுக அவதூறு பரப்பினால் கடும் பதிலடி கொடுப்போம்: அமைச்சர் வன்னியரசு
தமிழக அமைச்சரவையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைந்துள்ள நிலையில், திமுக தொடர்ந்து விசிக மீது அவதூறு பரப்புவதாகத் தவெக அரசின் தற்போதைய அமைச்சரான வன்னிய அரசு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். திமுக அவதூறு பரப்பினால் அதற்குரிய பதிலடியை தவெக-விசிக கூட்டணி அரசு கொடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறது ரூ.1000 கோடி முதலீடு.. முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்...
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. உலக புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய நிறுவனமான ‘ஹிட்டாச்சி’ தமிழகத்தில் மேலும் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
இளம் தொழிலதிபர் கொலை வழக்கு!, சேத்தன் சவுதிரிக்கு பல பெண்களுடன் தொடர்பு!. பகீர் தகவல்...
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் யார் யார்? சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபர்கள் யார் யார், ஆக்கிரமிப்பின் அளவு எவ்வளவு என்பது குறித்த விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கோவிலின் சொத்துக்களை மீட்கவும், கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.