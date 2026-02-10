செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (12:31 IST)

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது?!.. தேதி குறித்த தேர்தல் ஆணையம்!..

election
தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் திமுக அரசின் பதவிக்காலம் வருகிற மே 10ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. எனவே அதற்கு முன்பே தேர்தல் நடத்தியாக வேண்டும். இந்த மாத இறுதி அல்லது அடுத்த மாதம் துவக்கத்தில் தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கவுள்ளது..

ஒருபக்கம் எஸ்.ஐ.ஆர் எனப்படும் வாக்காளர்கள் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியின் காரணமாக சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் விடுபட்டவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த அவகாசம் இன்றோடு முடிவடைகிறது. அந்த வகையில் 20 லட்சம் பேர் மீண்டும் விண்ணப்பம் கொடுத்துள்ளனர். எனவே வருகிற 17-ம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடவுள்ளது..

எனவே இந்த பட்டியலில் உள்ளவர்கள்தான் வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள். தமிழகம் மட்டுமில்லாமல் புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்கு வங்காளம் மற்றும் அசாம் என 5 மாநிலங்களுக்கும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது..

5 மாநிலங்களுக்கும் நடக்கவுள்ள சட்டசபை தேர்தலை பல்வேறு கட்டமாக நடத்த தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டிருக்கிறது. அநேகமாக இரண்டாவது கட்டத் தேர்தலின் போது தமிழகத்தில் வாக்கு பதிவு நடைபெறும் என தெரிகிறது.  குறிப்பாக ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது..

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தமிழகத்திற்கும் வரும் அமித்ஷா!.. பின்னணி என்ன?..

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தமிழகத்திற்கும் வரும் அமித்ஷா!.. பின்னணி என்ன?..தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளுக்கு மட்டுமே அதிக சதவீத வாக்குகள் கிடைக்கும்.

மக்கள் மனசு வைத்தால் விஜய் வந்துவிடுவார்!.. சிவக்குமார் பேட்டி!...

மக்கள் மனசு வைத்தால் விஜய் வந்துவிடுவார்!.. சிவக்குமார் பேட்டி!...விஜயகாந்த்துக்கு பின் நடிகர் ரஜினி அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி!.. ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்!. சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!..

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி!.. ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்!. சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!..சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் காக்கைகள் தானாக இறந்து விழுந்தன.

ராணுவத்தினர் தவிர யாருக்கும் தபால் ஓட்டு கிடையாது.. இமெயில் ஓட்டும் கிடையாது: டிரம்ப் அதிரடி உத்தரவு..!

ராணுவத்தினர் தவிர யாருக்கும் தபால் ஓட்டு கிடையாது.. இமெயில் ஓட்டும் கிடையாது: டிரம்ப் அதிரடி உத்தரவு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், அந்நாட்டின் தேர்தல் முறையில் அதிரடியான மாற்றங்களை கொண்டுவரும் வகையில் புதிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார். இனிவரும் தேர்தல்களில் ராணுவத்தினர் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பணியாற்றும் பாதுகாப்பு படையினரைத் தவிர, மற்ற குடிமக்கள் எவருக்கும் 'தபால் ஓட்டு' மற்றும் 'இமெயில் ஓட்டு' வசதிகள் கிடையாது என்று அவர் அறிவித்துள்ளார்.

அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம்.. நிகிதா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!

அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம்.. நிகிதா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!மதுரை மாவட்டம் மடப்புரம் அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பமாக, இவ்வழக்கில் பொய் புகார் அளித்ததாக கூறப்படும் நிகிதாவை நேரில் ஆஜராகுமாறு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கில் சிபிஐ தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

