திங்கள், 9 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 9 மார்ச் 2026 (12:51 IST)

செலிபிரட்டியா இருந்தாலும் வண்டிய ஒழுங்கா ஓட்டணும்!.. உதயநிதி நக்கல்!...

vijay trisha
கடந்த சில நாட்களாகவே எங்கு பார்த்தாலும் விஜய் திரிஷா தொடர்பான செய்திகள்தான் சமூகவலைத்தளங்களில் அதிகம் பார்க்க முடிகிறது. சமூக வலைதளங்களில் மட்டுமல்ல ஊடகங்களிலும் இந்த விவகாரம் பெரிதாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏனெனில், விஜயின் மனைவி விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறார். மேலும், விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பிருப்பதகாவும் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். வருகிற அரசியலில் தவெக பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் என பலரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் தான் விஜயின் மீது இந்த களங்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது..

ஒருபக்கம், சில நாட்களுக்கு முன்பு உதயநிதியின் மனைவி கிருத்திகா தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘செலிபட்டி என்பது நீங்கள் யார் என்பதற்கும் மக்கள் உங்களை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கும் இடையில் இருக்கிறது.. நீங்கள் உண்மையில் யார் என்பதை மறந்து மக்கள் உங்களை எப்படி பார்க்கிறார்களோ அதுதான் நீங்கள் என நினைக்கத் தொடங்கினால் நீங்கள் பிரச்சினைகளில் சிக்கி விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம்’ என பதிவிட்டிருந்தார்..

அவர் விஜய்க்கு அறிவுரை சொல்வது போலத்தான் அப்படி மறைமுகமாக பதிவிட்டார் என பலரும் சொன்னார்கள்.. இந்நிலையில்தான்,  கிருத்திகாவின் கணவரும், துணை முதலவருமான உதயநிதி தனது எக்ஸ் தளத்தி கிருத்திகா புல்லட் வண்டியை ஓட்டும் வீடியோவை பதிவிட்டு ‘நீங்கள் பெரிய செலிபிரிட்டியாக இருக்கலாம்.. ஆனால் பார்த்து வண்டி ஓட்டணும்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து, உதயநிதி மறைமுகமாக விஜயைத்தான் சொல்கிறார் என பலரும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

ரூ.70,000 கோடி வர்த்தகத்தை மறைத்து வரி மோசடி.. பிரியாணி கடைகளின் டூப்ளிகேட் பில் சாப்ட்வேர் கண்டுபிடிப்பு..!

ரூ.70,000 கோடி வர்த்தகத்தை மறைத்து வரி மோசடி.. பிரியாணி கடைகளின் டூப்ளிகேட் பில் சாப்ட்வேர் கண்டுபிடிப்பு..!இந்திய உணவகத்துறையில் அரங்கேறியுள்ள பிரம்மாண்ட வரி ஏய்ப்பு மோசடியை கண்டறிய, வருமான வரித்துறை நாடு தழுவிய சோதனையை தொடங்கியுள்ளது.

ஓட்டு போடமாட்டாங்க!.. சாணக்யனா மாறணும்!.. விஜய்க்கு பவன் கல்யாண் சொன்ன அட்வைஸ்!..

ஓட்டு போடமாட்டாங்க!.. சாணக்யனா மாறணும்!.. விஜய்க்கு பவன் கல்யாண் சொன்ன அட்வைஸ்!..பிரபல நடிகராக இருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள்.. 60,70களில் எம்.ஜி.ஆரும், என்.டி.ராமாராவும் அப்படி அரசியலுக்கு வந்து முதலமைச்சராக மாறினார்கள்..

மீண்டும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிய அதிமுக.. அதிமுக - தவெக கூட்டணியா?

மீண்டும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிய அதிமுக.. அதிமுக - தவெக கூட்டணியா?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' மற்றும் ஆளும் திமுக இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது. விஜய்யின் விவாகரத்து தொடர்பான மனுக்கள் பொதுவெளியில் கசிந்தது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக அதிமுக களம் இறங்கியுள்ளது.

விஜயை பிளாக் மெயில் பண்ண முடியாது!.. நடக்காது!.. எஸ்.ஏ.சி வீடியோ வைரல்..

விஜயை பிளாக் மெயில் பண்ண முடியாது!.. நடக்காது!.. எஸ்.ஏ.சி வீடியோ வைரல்..நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தது முதலே பல சிக்கல்களையும், பிரச்சனைகளையும் சந்தித்து வருகிறார்..

ஆயிரம்.. ரெண்டாயிரம்.. பத்தாயிரம்.. பிம்பிலிக்கா பிலாக்கி!.. சீமான் நக்கல்!...

ஆயிரம்.. ரெண்டாயிரம்.. பத்தாயிரம்.. பிம்பிலிக்கா பிலாக்கி!.. சீமான் நக்கல்!...தேர்தல் நெருங்கி விட்டாலே அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இலவச திட்டங்களை அறிவிப்பார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com