செலிபிரட்டியா இருந்தாலும் வண்டிய ஒழுங்கா ஓட்டணும்!.. உதயநிதி நக்கல்!...
கடந்த சில நாட்களாகவே எங்கு பார்த்தாலும் விஜய் திரிஷா தொடர்பான செய்திகள்தான் சமூகவலைத்தளங்களில் அதிகம் பார்க்க முடிகிறது. சமூக வலைதளங்களில் மட்டுமல்ல ஊடகங்களிலும் இந்த விவகாரம் பெரிதாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏனெனில், விஜயின் மனைவி விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறார். மேலும், விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பிருப்பதகாவும் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். வருகிற அரசியலில் தவெக பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் என பலரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் தான் விஜயின் மீது இந்த களங்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது..
ஒருபக்கம், சில நாட்களுக்கு முன்பு உதயநிதியின் மனைவி கிருத்திகா தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘செலிபட்டி என்பது நீங்கள் யார் என்பதற்கும் மக்கள் உங்களை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கும் இடையில் இருக்கிறது.. நீங்கள் உண்மையில் யார் என்பதை மறந்து மக்கள் உங்களை எப்படி பார்க்கிறார்களோ அதுதான் நீங்கள் என நினைக்கத் தொடங்கினால் நீங்கள் பிரச்சினைகளில் சிக்கி விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம்’ என பதிவிட்டிருந்தார்..
அவர் விஜய்க்கு அறிவுரை சொல்வது போலத்தான் அப்படி மறைமுகமாக பதிவிட்டார் என பலரும் சொன்னார்கள்.. இந்நிலையில்தான், கிருத்திகாவின் கணவரும், துணை முதலவருமான உதயநிதி தனது எக்ஸ் தளத்தி கிருத்திகா புல்லட் வண்டியை ஓட்டும் வீடியோவை பதிவிட்டு ‘நீங்கள் பெரிய செலிபிரிட்டியாக இருக்கலாம்.. ஆனால் பார்த்து வண்டி ஓட்டணும்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து, உதயநிதி மறைமுகமாக விஜயைத்தான் சொல்கிறார் என பலரும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..