கேக் கட்டிங் வேண்டாம்.. ஸ்ட்ரிக்டா சொன்ன முதல்வர் விஜய்!. இதுதான் காரணம்!..
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் ஜோசப் விஜய் மாறியிருக்கிறார். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்ததோடு, விசிக,காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட்., முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவோடு கூட்டணி அரசையும் அமைத்திருக்கிறது.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து 50 நாட்களுக்கு மேலாகிவிட்டது. இந்த நிலையில்தான் முதலமைச்சரின் விஜய் இன்று தனது 52 வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இதைத்தொடர்ந்து காலை சட்டசபையில் அவருக்கு சபாநாயகர் உட்பட அனைத்து கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.
ஒருபக்கம், தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் பிறந்த நாளுக்காக சிறப்பு கேக்கும் வரவழைக்கப்பட்டிருந்ததாம். ஆனால் திருவள்ளூர் அம்மோனியா வாயு விபத்தினால் ஏழு பேர் வரை உயிரிழந்ததால் முதல்வர் தரப்பு கேக் வெட்டும் நிகழ்ச்சி வேண்டாம் என சொல்லி கேட்க கேக்கை திருப்பி அனுப்பி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..
விஜய் நடிகராக இருந்தபோது அவரின் பிறந்த நாளை அவரின் ரசிகர்கள் விமர்சையாக கொண்டாடினார்கள். விஜயின் புது பட அப்டேட் எல்லாம் வெளியாகும். ஆனால் தற்போது அவர் அரசியலுக்கு வந்து முதல்வராகிவிட்டதால் தவெக நிர்வாகிகள் மாவட்டம் முழுவதும் நல உதவித் திட்டங்களை செய்து வருகிறார்கள்.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து 50 நாட்களுக்கு மேலாகிவிட்டது. இந்த நிலையில்தான் முதலமைச்சரின் விஜய் இன்று தனது 52 வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இதைத்தொடர்ந்து காலை சட்டசபையில் அவருக்கு சபாநாயகர் உட்பட அனைத்து கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.
ஒருபக்கம், தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் பிறந்த நாளுக்காக சிறப்பு கேக்கும் வரவழைக்கப்பட்டிருந்ததாம். ஆனால் திருவள்ளூர் அம்மோனியா வாயு விபத்தினால் ஏழு பேர் வரை உயிரிழந்ததால் முதல்வர் தரப்பு கேக் வெட்டும் நிகழ்ச்சி வேண்டாம் என சொல்லி கேட்க கேக்கை திருப்பி அனுப்பி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..
கேக் கட்டிங் வேண்டாம்.. ஸ்ட்ரிக்டா சொன்ன முதல்வர் விஜய்!. இதுதான் காரணம்!..
வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் போல் மோசடி.. நீட் தேர்வை மாணவர்களுக்கு பதில் எழுதிய டாக்டர்கள்...!
வினாத்தாள் கசிவு புகாரால் கடந்த மே 3, 2026 நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நேற்று நாடு முழுவதும் NEET-UG மறுதேர்வு பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், பீகார் மாநிலம் லக்கிசராய் மாவட்டத்தில் போலி தேர்வர்களை வைத்து தேர்வு எழுத முயன்ற மாபெரும் ஆள்மாறாட்டக் கும்பலை போலீசார் வேட்டையாடியுள்ளனர். உண்மையான மாணவர்களுக்கு பதிலாக தேர்வு எழுத முயன்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் நிறுவன ஊழியர்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.
நடிகர் பிரகாஷ் ராஜுக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்த நீதிமன்றம்.. எந்த நேரத்திலும் கைதாகலாம்...
தென்னிந்திய திரையுலகில் தனது அசாத்திய நடிப்பால் பல தசாப்தங்களாக தனி முத்திரை பதித்து வரும் முன்னணி நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், அண்மைக்காலமாக பொதுவெளியிலும் சமூக-அரசியல் தளங்களிலும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறார். கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தலில் பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளராக களம் கண்டு தோல்வியை தழுவிய போதிலும், அவர் தொடர்ந்து தனது அரசியல் கருத்துக்களை துணிச்சலாக பதிவு செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவருக்கு புதியதொரு சட்டப் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.