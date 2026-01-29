வியாழன், 29 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (15:01 IST)

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை அதிமுகவில் சேர்க்க முடியாது!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டவட்டம்!..

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை அதிமுகவில் சேர்க்க முடியாது!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டவட்டம்!..
அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பின் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தன்னிச்சசையாக செயல்பட்டு வருகிறார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவோடு, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்கிற பெயரில் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றன. எனவே பாஜக தலைமை மூலம் மீண்டும் இந்த கூட்டணியில் இணைய ஓபிஎஸ் முயற்சிகள் எடுத்தார். ஆனால், அது தோல்வியில் முடிந்தது. ஏனெனில் அதற்கு எதிர்கட்சி தலைவர் பழனிச்சாமி சம்மதிக்கவில்லை.

இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓபிஎஸ் ‘எங்களை அதிமுகவில் இணைத்துக் கொண்டால் எல்லா வழக்குகளை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்கிறேன். பராளுமன்ற தேர்தலில் தொண்டர்களின் ஆதரவு பலத்தை தெரிந்துகொள்வதற்காகவே சுயேட்சை சின்னத்தில் போட்டியிட்டேன். என்னை அதிமுவில் இணைக்கும் முயற்சியை டிடிவி தினகரன் எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். இணைய நான் தயார், சேர்த்துக்கொள்ள அவர்கள் தயாரா? என்று அவர்கள்தான் சொல்ல வேண்டும்’ என சொல்லியிருந்தர்.

இதுபற்றி செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் சொன்ன எடப்பாடி பழனிச்சாமி  ‘கட்சிக்கு துரோகம் செய்ததால் பொதுக்குழுவில் முடிவெடுத்து அவரை நீக்கிவிட்டோம். பன்னீர் செல்வத்தை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்ப்பது பற்றிய பேச்சுக்கே இடம் இல்லை’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

அதிமுகவில் சேர நான் தயார்!. என்னை சேர்த்திக்கிட்டா!.. மனம் திறந்து பேசும் ஓபிஎஸ்!...

அதிமுகவில் சேர நான் தயார்!. என்னை சேர்த்திக்கிட்டா!.. மனம் திறந்து பேசும் ஓபிஎஸ்!...அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஓ பன்னீர்செல்வம். ஆனால் சசிகலா தயவால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான பின் ஓபிஎஸ் ஓரம் கட்டப்பட்டார்.

கமல்ஹாசன் கட்சியின் டார்ச் லைட் சின்னத்திற்கு திடீர் சிக்கல்.. என்ன காரணம்?

கமல்ஹாசன் கட்சியின் டார்ச் லைட் சின்னத்திற்கு திடீர் சிக்கல்.. என்ன காரணம்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மையம் கட்சிக்கு ஒரு புதிய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, ஒரு கட்சி தனது நிரந்தர சின்னத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றால், குறைந்தபட்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும்.

நெல்லை தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடும் நயினார் நாகேந்திரன்? அவரே அளித்த பதில்..!

நெல்லை தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடும் நயினார் நாகேந்திரன்? அவரே அளித்த பதில்..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையே கூட்டணி உறுதியாகியுள்ள நிலையில், தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன.

அருமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி.. எங்களை பார்த்தால் பாவமாக இல்லையா? ஓபிஎஸ் பேட்டி

அருமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி.. எங்களை பார்த்தால் பாவமாக இல்லையா? ஓபிஎஸ் பேட்டிதமிழக அரசியலில் தீராத பகையாக கருதப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான உறவில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமியை "அருமை அண்ணன் எடப்பாடி" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் அழைத்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை நந்தனம் கல்லுரியில் பெண் பாலியல் பலாத்காரம்!.. 3 பேர் கைது!...

சென்னை நந்தனம் கல்லுரியில் பெண் பாலியல் பலாத்காரம்!.. 3 பேர் கைது!...சென்னை நந்தனம் அரசு கல்லூரியில் உள்ள கேண்டினில் அரியலூரை சேர்ந்த 22 வயது இளம்பெண் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com