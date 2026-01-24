சனி, 24 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 24 ஜனவரி 2026 (14:03 IST)

இரவில் பாலியல் தொல்லை!. தமிழக போலீஸ் மாஸ்!.. ஹோட்டல் நிறுவனர் நெகிழ்ச்சி!..

girl
2021ம் வருடம் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்தபின் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை.. தமிழகத்தின் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.. இளைஞர்களிடம் போதைப்பழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது என எதிர்கட்சிகள் பேச துவங்கினார்கள்.

குறிப்பாக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோர் தொடர்ந்து இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வருகிறார்கள்.அவர்கள் சொல்லுவது போலவே தமிழகத்தில் பல இடங்களிலும் பாலியல் பலாத்காரங்களும், போதை மருந்து பழக்கமும் அதிகரித்து வருகிறது. இது தொடர்பான செய்திகள் ஊடகங்களிலும் பத்திரிகைகளும் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.

இந்நிலையில்தான் சென்னையை சேர்ந்த ஹோட்டல் நிறுவனர் மதிலா ஜெயராஜ் என்பவர் கூறியுள்ள கருத்து தமிழக காவல்துறையை பாராட்டும்படி அமைந்திருக்கிறது.

போன வாரம் என் ஹோட்டலில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்கள் வேலையை முடித்துவிட்டு மிட்நைட்டில் வெளியே போனார்கள். அப்போது கட்டுமான ஊழியர் ஒருத்தன் அவர்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தான். உடனே மகளிர் ஹெல்ப்லைன் 181க்கு போன் செய்து இதுபற்றி சொன்னோம்.. அடுத்து 15 நிமிடத்தில் அங்கே போலீஸ் வந்து விட்டார்கள்.

’இந்த நேரத்தில் ஏன் தனியா வந்தீங்க?’ அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அவர்கள் அதைக் கேட்கவில்லை.. உடனே அவனை கண்டுபிடித்து ஆக்சன் எடுத்தாங்க.. தமிழ்நாடு போலீஸ் மாஸ்.. கடைசி வரைக்கும் ஹெல்ப் லைன் ஊழியர்களும் தொடர்பில் இருந்தாங்க.. அதனால இந்த ஹெல்ப் லைனை எல்லோரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்’ என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

சேகர்பாபுவுடன் திடீர் சந்திப்பு!.. திமுகவில் இணைகிறாரா ஓபிஎஸ்?...

சேகர்பாபுவுடன் திடீர் சந்திப்பு!.. திமுகவில் இணைகிறாரா ஓபிஎஸ்?...அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மூன்று முறை முதல்வர் பதவியை வகித்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

400 வைரம்!. ஆனந்த் அம்பானி வாட்ச் எவ்ளோ கோடி தெரியுமா?!....

400 வைரம்!. ஆனந்த் அம்பானி வாட்ச் எவ்ளோ கோடி தெரியுமா?!....இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் பணக்காரரான முகேஷ் அம்பானியின் மகன் ஆனந்த் அம்பானி. இவரைப் பற்றிய செய்திகள் தொடர்ந்து சில வருடங்களாகவே ஊடகங்களில் வெளியாகி வருகிறது .

எங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கொடுக்கனும்னு தெரியும்!.. தேமுதிகவுக்கு வரன் தேடும் பிரமேலதா...

எங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கொடுக்கனும்னு தெரியும்!.. தேமுதிகவுக்கு வரன் தேடும் பிரமேலதா...நடிகர் விஜயகாந்தால் துவங்கப்பட்டது தேசிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம். விஜயகாந்த் இருந்தவரை தேமுதிக உயிர்ப்போடு இருந்தது.

5 நாட்களில் தாறுமாறாக உயர்ந்த தங்கத்தின் விலை!.. டுடே அப்டேட்!..

5 நாட்களில் தாறுமாறாக உயர்ந்த தங்கத்தின் விலை!.. டுடே அப்டேட்!..கடந்த சில மாதங்களாகவே தங்கத்தின் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது.

டிரெஸ் போடுவதில் நேரம் வேஸ்ட் பண்ணாத மார்க் சக்கர்பெர்க்!.. வெற்றியின் சீக்ரெட்!....

டிரெஸ் போடுவதில் நேரம் வேஸ்ட் பண்ணாத மார்க் சக்கர்பெர்க்!.. வெற்றியின் சீக்ரெட்!....அமெரிக்க தொழிலதிபர்.. உலக பணக்காரர்களில் ஒருவர்.. இப்போது பல லட்சம் மக்கள் பயன்படுத்தும் facebook நிறுவனத்தை துவங்கியவர் மார்க் எலியட் சக்கர்பெர்க்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com