எல்லாம் கூடி வரும்போது பெயரை கெடுத்துக்கொண்ட விஜய்!.. சொந்த காசில் சூனியம் வச்சிக்கிட்டாரே!...
விஜயை திரையில் ரசிக்கும் ரசிகர்கள் ஒருபுறம் என்றால் வெறித்தனமாக விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கும் ரசிகர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை நம்பிதான் விஜய் அரசியலுக்கும் வந்திருக்கிறார். கரூர் சம்பத்தில் 41 பேர் இறந்த போதும் கூட விஜயின் தீவிர ரசிகர்களுக்கு விஜயின் மீது கோபம் வரவில்லை.. மாறாக அது அரசியல் சதி என்றார்கள்..
இவர்கள்தான் தன்னை தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் ஆக்குவார்கள் என்கிற நம்பிக்கையில் விஜய் இருக்கிறார். ஒருபக்கம் விஜயின் மனைவி சங்கீதா நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார்.. அதோடு விஜய்க்கு நடிகையுடன் தொடர்பு வைத்திருக்கிறார் எனவும் பகீர் புகாரை கூறியிருந்தார். இதையடுத்து சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் விஜயை விமர்சித்தார்கள்..
இந்நிலையில்தான் நேற்று சென்னையில் நடந்த ஒரு திருமண விழாவில் நடிகை திரிஷாவோடு ஜோடியாக கலந்து கொண்டார் விஜய். அதாவது எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறார்.. அல்லது கொல்லிக்கட்டையை எடுத்து தலையை சொறிந்திருக்கிறார் என்றும் சொல்லலாம்.
தனது மனைவி, பிள்ளைகளை கடுப்பேற்ற விஜய் செய்த இந்த காரியம் விஜயின் மொத்த இமேஜையும் டேமேஜ் செய்திருக்கிறது. சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் விஜயை திட்ட துவங்கிவிட்டனர். அவர்களில் பெரும்பாலோனோர் இதுவரை விஜய்க்கு முட்டு கொடுத்து வந்தவர்கள் என்பதுதான் இதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம்..
விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் நிலையில் கண்டிப்பாக அவர் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக வருவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் சொந்த மனைவியையும், பிள்ளைகளையும் ஒதுக்கும் ஒருவன் நாட்டை எப்படி காப்பாற்றுவான்?.. குடும்ப தலைவனாக இல்லாதவன் எப்படி மக்களின் தலைவனாக மாறுவான்? என்கிற கேள்வியை பலரும் கேட்க துவங்கியிருக்கிறார்கள்..
கண்டிப்பாக விஜயின் இந்த செய்கை அவரின் அரசியல் வாழ்க்கையை காலி செய்யும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள். விஜய் குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளை வாங்குவார் என எதிர்பார்த்த நிலையில் கண்டிப்பாக நேற்று விஜய் செய்த இந்த காரியம் அவரின் வாக்கு சதவீதத்தை குறைக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..