உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..
தமிழகத்தில் இப்போது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். தவெக ஆட்சி அமைவதற்கு காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்திருக்கின்றன.
இதில் விசிக, காங்கிரஸ், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ளது. ஒருபக்கம் விஜய் முதலமைச்சர் பொறுப்பிற்கு வந்தவுடனேயே பல அதிரடியான அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. போதைப்பொருள் கட்டுப்பாடு தொடர்பான நடவடிக்கைகள், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் சிங்கப்பெண் படை, டாஸ்மாக் தொடர்பான அதிரடி அறிவிப்புகள் என தொடர்ந்து அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது.
இந்நிலையில், நாளை உலக பட்டினி தினத்தை முன்னிட்டு தவெகவினர் எல்லா தொகுதியிலும் அன்னதானம் வழங்க வேண்டும் என தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். தவெக நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் தொகுதிக்கு 2 ஆயிரம் முதல் 3 ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கவேண்டும் என கூறியிருக்கிறார்.
தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.