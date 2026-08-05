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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (10:02 IST)

உங்களை ஒரு தலைவன் என்று சொல்லிக்கொள்ளவே வெட்கப்பட வேண்டும்.. உதயநிதி குறித்து குஷ்பு...

Khushbu Sundar
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (10:02 IST)
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நடிகை திரிஷா குறித்து திமுக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவரும், மாநில முன்னாள் துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தஞ்சாவூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளுக்கு பாஜக மூத்த தலைவரும் நடிகையுமான குஷ்பு சுந்தர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஊடக பேட்டி ஒன்றில் பேசிய குஷ்பு, பெண்களை இழிவாக பேசுவதும், அசிங்கமாக விமர்சிப்பதும் திமுகவின் பாரம்பரிய குணம் என்று சாடினார். ஒரு இளம் தலைவராகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவராகவும் இருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் இருந்து இதுபோன்ற கொச்சையான, அருவருப்பான பேச்சை தான் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும், இதற்காக அவர் சிறிதும் வருந்தவில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
"ஒரு பொதுமேடையில் பெண்ணை பற்றி இழிவாக பேச உங்களுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தது? உங்கள் அரசியல் லாபத்திற்காக பெண்களைப் பகடைக்காயாக பயன்படுத்துவது உங்களின் பலவீனத்தையே காட்டுகிறது. உங்களை ஒரு தலைவன் என்று சொல்லிக்கொள்ளவே வெட்கப்பட வேண்டும்" என்று குஷ்பு ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
 
மேலும், உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்ட நடவடிக்கையை ஒரு பெண்ணாகத் தான் வரவேற்பதாகவும், பெண்கள் விளையாடும் பொம்மைகள் அல்ல என்பதை இந்த நடவடிக்கை தெளிவுபடுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். திமுகவின் ஆணவக் குமிழி வீழ்ந்துவிட்டதாகவும், வரவிருக்கும் தேர்தல் முடிவுகள் மக்கள் திமுகவின் இந்த அழுக்கு மனநிலையை நிராகரித்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்தும் என்றும் அவர் கடுமையாகச் சாடினார்.
 
Edited by Siva
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சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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