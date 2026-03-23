இரட்டை இலை வேண்டா!ம்.. தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுங்க!.. அதிமுகவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமித்ஷா..
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திப்பதற்காக அதிமுக பல மாதங்களுக்கு முன்பே பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டது. தற்போது அந்த கூட்டணியில் அன்புமணி தலைமையிலான பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, டி டி வி தினகரன் அமமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இருக்கிறது..
தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அதிமுக இதுவரை தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை முடிக்கவில்லை. இதில் பாஜக மட்டுமே 30க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அன்புமணி ஆகியோர் தனித்தனியாக டெல்லி சென்று தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக அமித்ஷாவிடம் நேரில் பேசினார்கள்..
தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக சில முறை பேசினாலும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில்தான் பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் இன்று சென்னை வந்திருக்கிறார்.. நுங்கம்பாகத்தில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.
அவருடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் அந்த கட்சியின் கூட்டணி தலைவர்கள் பேசி வருகிறார்கள். இந்நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கும் சிறிய கட்சிகள் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு பதிலாக தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என பாஜக தலைமை சொல்வதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இதை எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஏற்கவில்லை.. தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது..