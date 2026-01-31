சனி, 31 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 31 ஜனவரி 2026 (11:24 IST)

இதுதான் என் அரசியல்!.. அரசியல்தான் என் எதிர்காலம்!. விஜய் முதல் பேட்டி...

tvk vijay
நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரான விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை.. எதைப்பற்றியும் கருத்து தெரிவிப்பதில்லை.. பல மாதங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறார் என்றெல்லாம் அவரை பல அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வரும் நிலையில் தேசிய தொலைக்காட்சியான NDTV  நிறுவனத்திற்கு விஜய் 45 நிமிட பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். அதில் அவர் சொல்லியிருப்பதாவது:

புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர், கலைஞர் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோரை எனது அரசியல் ரோல் மாடலாக பார்க்கிறேன். சினிமாவை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வருவது சுலபமான முடிவு அல்ல. அதேநேரம் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்பது நான் இப்போது எடுத்த முடிவல்ல. அது பல வருடங்களுக்கு முன்பு எடுத்தது.

நான் பேசுவது இல்லை என்று சொல்கிறார்கள்.. எனது உரைகள் மூலமு, அறிக்கைகள் மூலமும் நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன். நான் இடது சாரியும் அல்ல.. வலது சாரியும் அல்ல.. நான் நடுவிலும் இல்லை.. என்னைப் பொறுத்தவரை  மக்களின் பிரச்சினையை பேசுவதுதான் அரசியல் என கருதுகிறேன்.. கரூர் சம்பவத்தில் அப்படி நடக்கும் என நான் எதிர்பார்க்கவில்லை.. என்ன நடந்தது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ளவும், ஜீரணிக்கவுமே எனக்கு நேரம் தேவைப்பட்டது.. கரூர் துயரம் இப்போது வரை என்னை துரத்திக் கொண்டிருக்கிறது

நான் அரசியலுக்கு வந்ததால் ஜனநாயகன் படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.. இதனால் தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம்.. அது கவலையாக இருக்கிறது.. அதேநேரம் இந்த படத்திற்கு பிரச்சனை வரும் என நான் எதிர்பார்த்தேன்.. எனவே, மனதளவில் நான் தயாராகவே இருந்தேன்’
என அதில் சொல்லியிருக்கிறார் விஜய்.

நான் கிங் மேக்கர் இல்லை.. நிச்சயம் ஆட்சி அமைப்பேன்: விஜய் முதல்முறையாக ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டி..

நான் கிங் மேக்கர் இல்லை.. நிச்சயம் ஆட்சி அமைப்பேன்: விஜய் முதல்முறையாக ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டி..தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், முதல்முறையாக ஒரு தேசிய ஊடகத்திற்கு 45 நிமிடங்கள் அளித்த சிறப்பு பேட்டி தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வரலாறு கிடையாது.. செங்கோட்டையன்

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வரலாறு கிடையாது.. செங்கோட்டையன்அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையன், சமீபத்தில் விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்த நிலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!

கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!இந்திய கல்வித்துறையில் ஒரு வரலாற்று சாதனையாக, கேரளாவில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் இளங்கலை பட்டப் படிப்புகள் இனி இலவசமாக வழங்கப்படும் என அம்மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்கள் எழுதிய நிலையில் எத்தனை பேர் பாஸ்?

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்கள் எழுதிய நிலையில் எத்தனை பேர் பாஸ்?தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு எழுதிய 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. கடந்த நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற இந்த தேர்வுக்கான முடிவுகள் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

எள்ளுவய பூக்கலயே!.. தனித்துவிடப்பட்ட ஓபிஎஸ்!.. எல்லாம் வீணாப்போச்சி!...

எள்ளுவய பூக்கலயே!.. தனித்துவிடப்பட்ட ஓபிஎஸ்!.. எல்லாம் வீணாப்போச்சி!...அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது 3 முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ,பன்னீர்செல்வம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com