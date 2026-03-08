அவனவன பத்தி பேசினா 1000 விஷயம் வெளிவரும்!.. மன்சூர் அலிகான் காட்டம்..
தவெக தலைவர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது விஜயின் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. விஜயுடன் 27 வருடங்கள் குடும்பம் நடத்தி 2 குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் தற்போது விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்கிறார். விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது.. அதனால் தங்களின் திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்கிறார்.. அதோடு, விஜய் தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருக்கிறார்..
அந்நிலையில்தான், திரிஷாவோடு ஒரு திருமணத்திற்கு ஜோடியாக வந்து சங்கீதாவின் குற்றச்சாட்டுகளை உண்மையாக்கியிருக்கிறார் விஜய். விஜயின் தீவிர ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாலும் பலரும் முகம் சுழித்து வருகிறார்கள். விஜய்க்கு ஓட்டு போடலாம் என நினைத்தவர்களின் எண்ணமும் மாறியிருக்கிறது.
இந்நிலையில், நடிகர் மன்சூர் அலிகான் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார். ‘ அரசியலை பொறுத்தவரிஅ மக்கள் ஓட்டு போட்டா விஜய் வரலாம்.. தமிழுக்கும், தமிழன் நலனுக்கும் எதிராக இருக்கும் கட்சிகளை கிழிப்போம்.. தமிழ்நாட்டை தமிழன் மட்டுமே ஆள வேண்டும். விஜய் - சங்கீதா விவகாரம் அது அவங்க பர்சனல்.. அதை நீங்க எதுக்கு தோண்டுறீங்க?.. அடுத்தவன் பொண்டாட்டி பத்தி நீ ஏன் கிளற?.. விஜய் சக்காளத்தி கூட வச்சுப்பரு..உனக்கு எங்கடா வலிக்குது?.. அவனவன பத்தி பேசினா ஆயிரம் விஷயங்கள் வெளியே வரும்’ என கூறியிருக்கிறார்.