  அஜித் தாயார் மரணம்!.. முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தி!...
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (12:21 IST)

அஜித் தாயார் மரணம்!.. முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தி!...

தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் அஜித் குமார். விஜயை போலவே இவருக்கும் ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமின்றி கடந்த சில வருடங்களாக கார் ரேஸில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார் அஜித். அமர்க்களம் படத்தில் நடித்தபோது நடிகை ஷாலினியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவருக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான் அஜித்தின் தாயாரின் மோகினி(84) வயது மூப்பு காரணமாக இன்று காலமானார். இதையடுத்து  திரையில் கிணறும் ரசிகர்களும் அரசியல் பிரபலங்களும் அஜித்தின் தாயார் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள். திருவான்மியூரில் உள்ள அஜித்தின் இல்லத்தில் இன்று இறுதிச்சடங்கு நடைபெறவிருக்கிறது.

இந்நிலையில், தமிழக முத்லவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் ‘அருமை நண்பர் திரு. அஜித்குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி மோகினி அம்மையார் மறைவுச் செய்தி கேட்டு மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடியில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன். வாழ்வில் அனைத்து நிலைகளிலும் அரணாக இருந்து அரவணைத்த தாயாரை இழந்து வாடும் நண்பர் திரு. அஜித் குமார் அவர்களுக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

அஜித்தின் தந்தை சுப்பிரமணியன் 2023ம் வருடம் மரணமடைந்த போது அப்போது நடிகராக இருந்த விஜய் நேரில் சென்று அஜித்துக்கு ஆறுதல் கூறினார். தற்போது அவர் முதல்வராகிவிட்ட நிலையில் நேரில் சென்று இறங்கல் தெரிவிப்பாரா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

