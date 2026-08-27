வருங்கால பிரதமர் விஜய் என்ற பிரசாரம் முன்னெடுக்கப்படுகிறதா? என்ன சொல்கிறது தவெக?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இருந்து “வருங்கால பிரதமர் விஜய்” என்ற பிரசாரம் முன்னெடுக்கப்படுகிறதா என்ற கேள்வி தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. குறிப்பாக, த.வெ.க நிர்வாகிகள் சிலர் பிரதமர் பதவி குறித்த கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி வருவது, அக்கட்சியின் எதிர்கால அரசியல் இலக்கு குறித்து பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஏற்கெனவே விளக்கம் அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. த.வெ.க சார்பில் விஜய்யை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தவில்லை என்றும், தமிழ்நாடு அல்லது தென் மாநிலங்களில் இருந்து ஒருவர் நாட்டின் பிரதமராக வர வேண்டும் என்பதே தங்களுடைய பொதுவான கருத்து என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், “தென் மாநிலங்களில் இருந்து ஏன் ஒரு பிரதமர் உருவாகக்கூடாது?” என்ற கேள்வியை எழுப்புவது தவறல்ல என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியின் பிரதமர் வேட்பாளரை அறிவிக்கும் முயற்சி அல்ல என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில், காங்கிரஸ் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா கூட்டணியுடன் தொடர்புடைய அரசியல் சூழலில் இப்படிப்பட்ட கருத்துகள் வெளியாவதால் சர்ச்சை உருவாகலாம் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. ஆனால், தங்கள் கருத்து யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் தெரிவிக்கப்படவில்லை என த.வெ.க தரப்பு விளக்குகிறது.
மொத்தத்தில், விஜய்யை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தும் திட்டம் உள்ளதா அல்லது தென் மாநிலங்களுக்கான பிரதமர் வாய்ப்பை மட்டும் வலியுறுத்துகிறார்களா என்பது குறித்து அரசியல் விவாதம் தொடர்ந்து வருகிறது.
Edited by Siva