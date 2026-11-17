மாணவர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா ஒத்தி வைப்பு.. பின்னணி என்ன?..
தவெக சார்பாக தமிழகத்தில் 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு தேர்வுகளில் மாவட்ட மற்றும் சட்டசபை தொகுதி வாரியாக முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவ, மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவி தொகை வழங்கப்படும் நிகழ்ச்சி கடந்த மூன்று வருடங்களாக நடைபெற்று வருகிறது.
ஜோசப் விஜய் அதில் கலந்து கொண்டு மாணவ, மாணவியர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி வந்தார். சில மாணவிகளுக்கு அவர் தங்க செயினையும் பரிசளித்தார். இந்த வருடத்தைப் பொறுத்தவரை முதல் கட்ட கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் பரிசளிப்பு விழா கடந்த வாரம் சென்னையில் நடைபெற்றது..
இரண்டாம் கட்ட பரிசளிப்பு விழா வருகிற 18-ஆம் தேதி அதாவது நாளை நீலாங்கரையில் உள்ள ஒரு தனியார் அரங்கில் நடக்கவிருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சரும் பங்கேற்று மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்குவார் என சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் திடீரென நாளை நடக்கவிருந்த கல்வி விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி தள்ளி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. அந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கும் அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தற்போது டெல்லியில் இருப்பதால் நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அவர் சென்னை வந்தவுடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக புதிய தேதி அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரண்டாம் கட்ட பரிசளிப்பு விழா வருகிற 18-ஆம் தேதி அதாவது நாளை நீலாங்கரையில் உள்ள ஒரு தனியார் அரங்கில் நடக்கவிருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சரும் பங்கேற்று மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்குவார் என சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் திடீரென நாளை நடக்கவிருந்த கல்வி விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி தள்ளி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. அந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கும் அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தற்போது டெல்லியில் இருப்பதால் நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அவர் சென்னை வந்தவுடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக புதிய தேதி அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.