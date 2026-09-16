ஆண்டுதோறும் ரூ.1.2 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான கூடுதல் வருவாய்.. தமிழக அரசின் அதிர்டி திட்ட்ம்...
தமிழகம் தனது நிதி மேலாண்மையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் ரூ.1.2 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான கூடுதல் வருவாயை ஈட்டக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வணிகங்களை ஜிஎஸ்டி வரம்பிற்குள் முழுமையாக கொண்டு வருவது, வரி கசிவுகளை தடுத்தல் மற்றும் நில வழிகாட்டு மதிப்புகளை புதுப்பித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலமாக பதிவு கட்டண வருவாயை பெருக்க முடியும்.
மேலும், டாஸ்மாக் விற்பனையை துல்லியமாகக் கண்காணித்தல், மதுபான விலைக்கு ஏற்ப வரியை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் குவாரி உற்பத்தியை முறையாக அளவிட்டு உரிய ராயல்டி தொகையை வசூலிப்பதன் மூலமும் மாநிலத்தின் நிதி ஆதாரத்தை பலப்படுத்தலாம்.
மத்திய அரசின் மானியங்களை திறம்படப் பயன்படுத்துவது மற்றும் வீணடிக்கப்படும் அரசு செலவினங்களை குறைப்பதும் அவசியமாகும். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் சேவை துறை 53.6 சதவீத பங்களிப்பை வழங்கினாலும், ஜிஎஸ்டி வசூலில் இத்துறை வெறும் 37.8 சதவீத மட்டுமே பங்களிக்கிறது.
இந்த இடைவெளியை குறைப்பதற்கான முறையான தணிக்கை மற்றும் வரி அமலாக்கங்களை அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும். இதுபோன்ற பல்துறை சீர்திருத்தங்களை செயற்படுத்துவதன் மூலம் மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி மேலும் வலுவடையும்.
Edited by Siva