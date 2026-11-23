அர்ஜூன் தொடர்ந்த வழக்கு!.. பயில்வான் ரங்கநாதன் கைதாவாரா?....
நடிகர் அர்ஜுனின் மகள் ஐஸ்வர்யா தமிழில் காமெடி மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வரும் தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்
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சமீபத்தில் அர்ஜுன் இளைய மகள் அஞ்சனாவின் திருமணம் வெளிநாட்டில் நடைபெற்ற போது அதில் உமாபதி கலந்து கொள்ளவில்லை. இது தொடர்பாக வீடியோ ஒன்றில் பேசிய பயில்வான் ரங்கநாதன் ‘ஐஸ்வர்யாவுக்கு மதுப்பழக்கம் உண்டு.. வீட்டிலேயே மது அருந்தியதால் உமாபதி அவரை கண்டித்தார். இதனால் கோபித்துக் கொண்டு ஐஸ்வர்யா தனது அப்பா வீட்டுக்கு சென்று விட்டார்.. இருவரும் பிரிந்து விட்டனர்’ என்று கூறியிருந்தார்..
இதையடுத்து தன் மகளைப் பற்றி தவறான கருத்துக்களை கூறினால் அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பேன் என அர்ஜுன் கூறியிருந்தார்.. மேலும் பயில்வான் ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட சிலர் மீது வழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார். இதையடுத்து, பயில்வான் ரங்கநாதன் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கிழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வைத்து மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக பயில்வான் ரங்கநாதனிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். எனவே, அவர் கைது செய்யப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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சமீபத்தில் அர்ஜுன் இளைய மகள் அஞ்சனாவின் திருமணம் வெளிநாட்டில் நடைபெற்ற போது அதில் உமாபதி கலந்து கொள்ளவில்லை. இது தொடர்பாக வீடியோ ஒன்றில் பேசிய பயில்வான் ரங்கநாதன் ‘ஐஸ்வர்யாவுக்கு மதுப்பழக்கம் உண்டு.. வீட்டிலேயே மது அருந்தியதால் உமாபதி அவரை கண்டித்தார். இதனால் கோபித்துக் கொண்டு ஐஸ்வர்யா தனது அப்பா வீட்டுக்கு சென்று விட்டார்.. இருவரும் பிரிந்து விட்டனர்’ என்று கூறியிருந்தார்..