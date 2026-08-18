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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (17:10 IST)

Memory சிப் விலை 500% உயர்வு.. இனி பிசினஸ் பண்ணுவது கஷ்டம்: ஸ்ரீதர் வேம்பு வேதனை..

சோஹோ
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (17:10 IST)
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செயற்கை நுண்ணறிவு  தரவு மையங்களின் அதீத தேவையால் உலகம் முழுவதும் Memory சிப்களின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துகொண்டே செல்கிறது. கடந்த 12 மாதங்களில் மட்டும் மெமரி சிப் விலைகள் 500 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
 இந்த் தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயர்வு காரணமாக தாங்கள் கடுமையான வணிக சவால்களைச் சந்தித்து வருவதாக சோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு எக்ஸ் தளத்தில் கவலை வெளியிட்டுள்ளார். தயாரிப்பு செலவுகள் அதிகரித்த போதிலும் தாங்கள் இதுவரை வாடிக்கையாளர்களுக்கான கட்டணத்தை உயர்த்தாமல் சமாளித்து வருவதாகவும், ஆனால் நிலைமை நாளுக்கு நாள் கடினமாகி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இந்த Memory நெருக்கடி தொழில்நுட்ப துறையை வாட்டி வதைக்கிறது. ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே விலையை உயர்த்தியுள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்த டெக் உலகமும் இந்த நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது. 
 
மேலும், Memory விலை உயர்வைச் சமாளிக்க இனிவரும் காலத்தில் புரோகிராமிங் மொழிகளும் கம்பைலர்களும் மிகவும் திறமையான முறையில் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீதர் வேம்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதற்கிடையில், ஓபன்ஏஐ, எச்சிஎல் மற்றும் டிசிஎஸ் போன்ற பெருநிறுவனங்கள் புதிய தரவு மையங்களை அமைப்பதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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