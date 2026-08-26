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  4. Zoho Founder Sridhar Vembu Says Entrepreneurs Must Learn the Art of Selling
Written By SIVA SIVA

ஒரு பொருளை தயாரிக்கும் அறிவு இருந்தால் மட்டும் போதாது.. வெற்றி பெற இன்னொன்றும் முக்கியம்: ஸ்ரீதர் வேம்பு

ஸ்ரீதர் வேம்பு
Written By: SIVA
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (12:48 IST)
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Zoho நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, பொறியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் தொழில்முனைவோராக மாற விரும்பினால் முதலில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயம் விற்பனை திறன் என தெரிவித்துள்ளார். நல்ல பொருளை உருவாக்குவது அல்லது தொழில்நுட்ப அறிவு மட்டும் ஒரு நிறுவனத்தை வெற்றி பெற செய்யாது என்றும், வாடிக்கையாளர்களிடம் தங்கள் தயாரிப்பின் மதிப்பை எடுத்து சொல்லும் திறனும் அவசியம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்கள் அதிகமான Sales Calls-ல் ஈடுபட வேண்டும் என்றும், நிராகரிப்புகளை சந்தித்தாலும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றும் வேம்பு அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் பேசும் திறன் மேம்படுவதுடன், வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்துகொள்ளவும் முடியும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், விற்பனை பணியில் இருப்பவர்களின் சிரமங்களையும் தொழில்முனைவோர் நேரடியாக புரிந்துகொள்ள முடியும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
 
ஒரு தொழிலில் விற்பனை என்பது தவிர்க்க முடியாதது என்றும், எதை உருவாக்கினாலும் அதை மக்களிடம் கொண்டு சென்று விற்கும் திறன் தேவை என்றும் வேம்பு வலியுறுத்தியுள்ளார். அவரது கருத்துக்கு பலரும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இதற்கிடையில், AI வளர்ச்சியால் நினைவகத்தின் விலை அதிகரித்து வருவது மென்பொருள் நிறுவனங்களுக்கு புதிய சவாலாக மாறியுள்ளதாகவும் வேம்பு குறிப்பிட்டுள்ளார். எதிர்காலத்தில் மென்பொருட்கள் குறைந்த நினைவகத்தை பயன்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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