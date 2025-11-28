வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (08:33 IST)

சிறுமியை வைத்து சர்ச்சைக்குரிய வசனங்களை பேச வைத்த யூடியூபர் கைது.. என் மகள் தான் என விளக்கம்..!

சிறுமியை வைத்து சர்ச்சைக்குரிய வசனங்களை பேச வைத்த யூடியூபர் கைது.. என் மகள் தான் என விளக்கம்..!
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டை சேர்ந்த யூடியூபர் ஷாதாப் ஜகாதி, ஒரு சிறுமியை கொண்டு சர்ச்சைக்குரிய வசனங்களை பேசிய வீடியோவால் சர்ச்சையில் சிக்கி, கைது செய்யப்பட்டார். 
 
மீரட்டைச் சேர்ந்த ராகுல் என்பவர் முதலமைச்சர் அலுவலகம் மற்றும் காவல்துறையில் இதுகுறித்து புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து, தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் ஆணையத்திடமும் புகார்கள் குவிந்தன. இதன் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், ஜகாதியை கைது செய்தனர். பின்னர் அவர் உள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் பெற்று விடுதலை ஆனார்.
 
ஜாமினில் வெளிவந்த பிறகு பேசிய ஜகாதி, அந்த வீடியோவில் இருப்பது தனது மகளும் மனைவியும் என்றும், அந்த வசனம் தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டுவிட்டது என்றும் விளக்கமளித்தார். யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் இல்லை எனக் கூறிய அவர், மக்கள் அதிருப்தியை உணர்ந்தவுடன் வீடியோவை உடனடியாக நீக்கியதாகவும் தெரிவித்தார். 
 
எனினும், தனது சொந்த ஊரிலேயே இந்த விவகாரம் கிளம்பியது தனக்கு ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும், இனி கவனமாக வீடியோக்களை உருவாக்குவதாகவும் அவர் உறுதி அளித்தார்.
 
Edited by Siva

தவெகவில் இருக்கும் சிக்கல்!.. சமாளிப்பாரா செங்கோட்டையன்!.. ஒரு பார்வை...

தவெகவில் இருக்கும் சிக்கல்!.. சமாளிப்பாரா செங்கோட்டையன்!.. ஒரு பார்வை...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று காலை தன்னை இணைத்துக் கொண்டதுதான் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

திருமணத்திற்கு மறுத்த ஆசிரியை வெட்டி கொலை.. சட்டம் - ஒழுங்கை காப்பாற்றுங்கள்: அன்புமணி கோரிக்கை

திருமணத்திற்கு மறுத்த ஆசிரியை வெட்டி கொலை.. சட்டம் - ஒழுங்கை காப்பாற்றுங்கள்: அன்புமணி கோரிக்கைதஞ்சாவூரில் திருமணத்திற்கு மறுத்த ஆசிரியை கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், வீண் பெருமை பேசுவதை விடுத்து சட்டம் - ஒழுங்கை காப்பதில் மு.க.ஸ்டாலின் அக்கறை காட்ட வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி கோரிக்கைவிடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

4 ஆண்டுகளாக பங்குச்சந்தையில் வர்த்தகம்.. ரூ.35 கோடி ஏமாந்த 72 வயது முதியவர்..!

4 ஆண்டுகளாக பங்குச்சந்தையில் வர்த்தகம்.. ரூ.35 கோடி ஏமாந்த 72 வயது முதியவர்..!மும்பையைச் சேர்ந்த 72 வயதான பாரத் ஹரக்கந்த் ஷா என்பவர், 'குளோப் கேபிடல் மார்க்கெட் லிமிடெட்' என்ற பங்கு தரகு நிறுவனம், தனது மனைவியின் கணக்கை பயன்படுத்தி 4 ஆண்டுகளில் ₹35 கோடி மோசடி செய்ததாக புகார் அளித்துள்ளார். பங்குச்சந்தை பற்றி அறியாத ஷா, 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்த நிறுவனத்தில் கணக்கு தொடங்கி, பரம்பரை சொத்துகளை இழந்துள்ளார்.

'டிக்வா' புயல் எச்சரிக்கை: நாளை 4 மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான 'ரெட் அலர்ட்'!

'டிக்வா' புயல் எச்சரிக்கை: நாளை 4 மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான 'ரெட் அலர்ட்'!வங்கக்கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று இன்று காலை 'டிக்வா' புயலாக மாறியுள்ளது. இந்த புயல் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

செங்கோட்டையனை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்: விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை..!

செங்கோட்டையனை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்: விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை..!செங்கோட்டையனை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com