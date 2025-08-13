புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (16:40 IST)

14 வயது சகோதரிக்கு ராக்கி கட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற இளைஞர்: அதிர்ச்சி சம்பவம்!

சகோதர பாசத்தை போற்றும் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்ட அடுத்த சில மணிநேரங்களிலேயே, உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு கொடூரமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தனது உறவுக்கார தங்கைக்கு ராக்கி கட்டிய இளைஞர், அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அவுரியா பகுதியைச் சேர்ந்த சுர்ஜீத் என்பவர், ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகைக்காக தனது சித்தப்பா வீட்டிற்கு சென்றிருந்தார். அங்கே, சித்தப்பாவின் மகள் 14 வயதுச் சிறுமிக்கு, சகோதர பாசத்தின் அடையாளமாக சுர்ஜீத்திற்கு ராக்கி கட்டினார்.
 
அன்றைய இரவே, சுர்ஜீத் குடிபோதையில் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது அறையில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த அந்த சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அவரை கொலை செய்துள்ளார். அதன் பின்னர், அந்த சிறுமியைத் தூக்கில் தொங்கவிட்டதுபோல ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றியுள்ளார்.
 
மறுநாள் காலை, சிறுமியின் தந்தை தனது மகளின் உடலைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து காவல்துறையிடம் புகார் அளித்துள்ளார். காவல்துறை நடத்திய விசாரணையில், சுர்ஜீத் முதலில் போலீசாரை திசை திருப்ப முயன்றுள்ளார். ஆனால், தீவிர விசாரணையின் முடிவில், சுர்ஜீத் தான் இந்தக் கொடூரமான குற்றத்தை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.
 
இந்தச் சம்பவம், ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையின் புனிதத்தை அவமானப்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருப்பதாகப் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

தண்ணீரை தடுத்து பாருங்க.. தக்க பாடம் கற்பிப்போம்! - இந்தியாவை மிரட்டும் பாகிஸ்தான் பிரதமர்!

தண்ணீரை தடுத்து பாருங்க.. தக்க பாடம் கற்பிப்போம்! - இந்தியாவை மிரட்டும் பாகிஸ்தான் பிரதமர்!சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் இந்தியாவால் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் விதமாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் 2 மெட்ரோ வழித்தடங்கள்.. மெட்ரோ நகரமாகும் சென்னை..!

மேலும் 2 மெட்ரோ வழித்தடங்கள்.. மெட்ரோ நகரமாகும் சென்னை..!சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், நகரத்தின் முக்கியப் பகுதிகளையும், புறநகர் பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் புதிய வழித்தடங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை தயாரித்து வருகிறது. இந்த திட்டங்களில், வழித்தடம் 4-ன் நீட்டிப்பு மற்றும் தாம்பரம்–கிண்டி–வேளச்சேரி வழித்தட விரிவாக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி: போலீஸ் குவிப்பு.. போராட்டத்தை கைவிட தூய்மை பணியாளர்கள் மறுப்பு..!

நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி: போலீஸ் குவிப்பு.. போராட்டத்தை கைவிட தூய்மை பணியாளர்கள் மறுப்பு..!பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக போராடி வரும் தூய்மை பணியாளர்கள், போராட்டத்தை கைவிட மறுத்துவிட்டதால், ரிப்பன் மாளிகை முன்பு காவல்துறை குவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அவர்களுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மாட்டேன்! ஆர்.என்.ரவியை புறக்கணித்த மாணவி! - நெல்லையில் பரபரப்பு!

ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மாட்டேன்! ஆர்.என்.ரவியை புறக்கணித்த மாணவி! - நெல்லையில் பரபரப்பு!திருநெல்வேலியில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி கையால் பட்டம் பெற மாட்டேன் என மாணவி மறுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர்.. கைதான சில நிமிடங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர்.. கைதான சில நிமிடங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ.150 கோடி வரி முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த், உடல்நல குறைவு காரணமாக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com