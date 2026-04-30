வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (15:26 IST)

திருமணத்திற்கு மறுத்ததால் காதலி மற்றும் தாயார் படுகொலை!.. வாலிபர் வெறிச்செயல்!..

திருமணத்திற்கு மறுத்ததால் காதலி மற்றும் தாயார் படுகொலை!.. வாலிபர் வெறிச்செயல்!..
திருமணத்திற்கு மறுத்ததால் தனது காதலி மற்றும் அவரின் தாயை இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

பொதுவாகவே இப்போதுள்ள இளைஞர்கள் பொறுமையும், சகிப்புத்தன்மையும் இல்லாதவர்களாகவே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எது நினைத்தாலும் உடனே நடந்து விட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மட்டுமே அவர்களிடம் இருக்கிறது. அவர்கள் எண்ணத்திற்கு மாறாக நடந்தால் அதை பக்குவமாக எதிர்கொள்ள அவர்கள் தயாராக இல்லை.. உணர்ச்சிவசப்பட்டோ, கோபத்திலோ அவர்கள் தவறான முடிவை எடுக்கிறார்கள். வன்முறையிலும், கொலை போன்ற செயலையும் கூட செய்ய அவர்கள் துணிந்துவிடுகிறார்கள்.

அப்படித்தான் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சிவன் உபாத்யாய் என்கிற வாலிபர் இப்படி ஒரு கொடூரை செயலை அரங்கேற்றியுள்ளார். அவருகு 24 வயதில் ஒரு காதலி இருக்கிறார். அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள சிவன் உபாத்யாய் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் திடீரென அந்த பெண் திருமணத்திற்கு மறுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு பின்னணியில் அவரின் தாயார் இருந்ததாக தெரிகிறது.

இதனால் கோபமடைந்த அந்த வாலிபர் தன்னுடைய காதலி மற்றும் அவரின் தாயை கொடூரமாக கொலை செய்ததோடு கழுத்தை அறுத்து தற்கொலைக்கு முயன்றிருக்கிறார்
. தற்போது வாலிபர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

2026 சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!.. குடும்பத்தை அழைத்து பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி?!..

2026 சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!.. குடும்பத்தை அழைத்து பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி?!..ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மற்றும் அதிமுக முதல்வராக மாறியவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

கருக்கலைப்பு சட்டம் மாற வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்

கருக்கலைப்பு சட்டம் மாற வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட 15 வயது சிறுமியின் 31 வார கால கருவை கலைக்க அனுமதித்த தனது முந்தைய உத்தரவை எதிர்த்து, மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கடுமையாக சாடியது. "நாங்கள் தனிநபர் தேர்வுகளை மதிக்கிறோம், நீங்களும் அதை செய்ய வேண்டும்" என்று நீதிபதி ஜோய்மால்யா பாக்சி தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வெயில் கொளுத்த போகிறது.. புதிய ஆய்வின் எச்சரிக்கை..!

இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வெயில் கொளுத்த போகிறது.. புதிய ஆய்வின் எச்சரிக்கை..!இலங்கை, இந்தியா உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளில் பருவநிலை மாற்றம் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறி வரும் நிலையில், இந்தியாவில் வரும் ஆண்டுகளில் வெப்பத்தின் தாக்கம் கடுமையாக அதிகரிக்கும் என புதிய ஆய்வில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், வாக்குகள் எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. பெரும்பாலான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ள சூழலில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை திமுக வேட்பாளர்கள் இன்று நேரில் சந்தித்தனர்.

ஸ்வாகதா சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு ஈசியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்!. ஜேம்ஸ் வசந்தன் பகீர்!...

ஸ்வாகதா சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு ஈசியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்!. ஜேம்ஸ் வசந்தன் பகீர்!...பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாயாவின் சகோதரி ஸ்வாகதா. அடிப்படையில் இவர் ஒரு இசைக்கலைஞர். சினிமாவில் நிறைய கோரஸ் பாடியிருக்கிறார்.

