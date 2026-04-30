திருமணத்திற்கு மறுத்ததால் காதலி மற்றும் தாயார் படுகொலை!.. வாலிபர் வெறிச்செயல்!..
திருமணத்திற்கு மறுத்ததால் தனது காதலி மற்றும் அவரின் தாயை இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
பொதுவாகவே இப்போதுள்ள இளைஞர்கள் பொறுமையும், சகிப்புத்தன்மையும் இல்லாதவர்களாகவே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எது நினைத்தாலும் உடனே நடந்து விட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மட்டுமே அவர்களிடம் இருக்கிறது. அவர்கள் எண்ணத்திற்கு மாறாக நடந்தால் அதை பக்குவமாக எதிர்கொள்ள அவர்கள் தயாராக இல்லை.. உணர்ச்சிவசப்பட்டோ, கோபத்திலோ அவர்கள் தவறான முடிவை எடுக்கிறார்கள். வன்முறையிலும், கொலை போன்ற செயலையும் கூட செய்ய அவர்கள் துணிந்துவிடுகிறார்கள்.
அப்படித்தான் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சிவன் உபாத்யாய் என்கிற வாலிபர் இப்படி ஒரு கொடூரை செயலை அரங்கேற்றியுள்ளார். அவருகு 24 வயதில் ஒரு காதலி இருக்கிறார். அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள சிவன் உபாத்யாய் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் திடீரென அந்த பெண் திருமணத்திற்கு மறுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு பின்னணியில் அவரின் தாயார் இருந்ததாக தெரிகிறது.
இதனால் கோபமடைந்த அந்த வாலிபர் தன்னுடைய காதலி மற்றும் அவரின் தாயை கொடூரமாக கொலை செய்ததோடு கழுத்தை அறுத்து தற்கொலைக்கு முயன்றிருக்கிறார்
. தற்போது வாலிபர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.