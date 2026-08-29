பட்டம் விடும்போது காற்றில் பறந்த இளைஞர்!.. ஒரே சிரிப்பு!.. வீடியோ பாருங்க!...
உலகில் உள்ள பல நாடுகளிலும் பலருக்கும் பட்டம் விடும் பழக்கம் இருக்கிறது. நன்றாக காற்றடிக்கும்போது பட்டம் விட்டால் பட்டம் நல்ல உயரத்தில் பறக்கும். பலருக்கும் பிடித்த விளையாட்டாகவும், பொழுதுபோக்காகவும் பட்டம் விடும் பழக்கம் இருக்கிறது. நிறைய இடங்களில் பட்டம் விடும் திருவிழாவும் நடத்தப்படுகிறது..
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சோலாப்பூர் மாவட்டம், மால்ஷிரஸ் தாலுகாவில் உள்ள நிம்காவ் என்கிற ஊரில் பட்டம் விடும் திருவிழா நடைபெற்றது. அப்போது, பெரிய ‘வாவ்டி’ பட்டத்தை பறக்கவிட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞர், திடீரென வீசிய பலத்த காற்றின் காரணமாக பட்டத்துடன் சேர்ந்து காற்றில் தூக்கப்பட்ட சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. பலத்த காற்று பட்டத்தை மேலே இழுத்த நிலையில், இளைஞரை காற்று சுமார் 30 அடி உயரத்திற்கு தூக்கியது.
இதன் காரணமாக அவர் அங்கும் இங்கும் சிறிது நேரம் மேலே பறந்துவிட்டு பத்திரமாக கீழே இறங்கிவிட்டார். நல்லவேளையாக அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. அவர் மேலே பறந்ததை பார்த்த அவரின் நண்பர்கள் அவரை காப்பாற்ற முயற்சி செய்யும் போது அதிர்ச்சியையும் மீறி சிரித்துவிட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இதன் காரணமாக அவர் அங்கும் இங்கும் சிறிது நேரம் மேலே பறந்துவிட்டு பத்திரமாக கீழே இறங்கிவிட்டார். நல்லவேளையாக அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. அவர் மேலே பறந்ததை பார்த்த அவரின் நண்பர்கள் அவரை காப்பாற்ற முயற்சி செய்யும் போது அதிர்ச்சியையும் மீறி சிரித்துவிட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.