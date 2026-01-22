வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
Last Modified: வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (20:30 IST)

உனக்கெல்லாம் மன்னிப்பே இல்ல.. வெட்கமா இல்லயா?!.. சிறைவாசலில் இளைஞர்கள் ஆத்திரம்...

kerala
சமீபத்தில் கேரளாவில் ஒரு பெண் பேருந்தில் பயணிக்கும்போது அருகில் நின்றிருந்த ஒருவர் தன் மீது பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக சொல்லி தனது சமூகவலைத்தள பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். அந்த பெண்ணின் பெயர் ஷிம்ஜிதா முஸ்தபா என்பதும், அவர் புகார் சொன்ன நபரின் பெயர் தீபக் என்பதும் தெரியவந்தது.

தீபக் கோழிக்கோட்டை சேர்ந்தவர் கண்ணூரில் ஒரு ஜவுளி நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார். பணிக்காக அவர் கண்ணூருக்கு பேருந்து சென்ற போதுதான் ஷிம்ஜிதா தீபக் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக சொல்லி வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார்.
சிறிது நேரத்தில் அந்த வீடியோ வைரலாகவே பலரும் தீபக்கை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர்.

இதையடுத்து மன உளைச்சல் அடைந்த தீபக் வீட்டிலேயே தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதையடுத்து அந்த பெண்ணின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தீபக்கின் குடும்பத்தினர் கேரளா டிஜிபியிடம் புகார் அளித்தனர்.
kerala

ஒருபக்கம் அந்த பெண்ணுக்கு கேரளா முழுவதும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. ஏனெனில் பேருந்தில் சாதாரணமாக நடந்த ஒரு நிகழ்வை பாலியல் சீண்டல் போல சித்தரித்து பொய்யாக அவர் வீடியோ வெளியிட்டது தெரியவந்தது. எனவே,  போலீசார் அவரை தேடி வந்தனர். உறவினர் வீட்டில் பதுங்கியிருந்த அவரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆஜர்படுத்தி விட்டு அவரை சிறையில் அடைக்க சென்றபோது அங்கே ஏராளமான இளைஞர்கள் கூடியிருந்தனர்.. ‘உனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது.. உனக்கு வெட்கமாக இல்லையா?.. இன்னும் இதைவிட நீ வைரலாக வேண்டுமா?’.. என்றெல்லாம் அவர்கள் கத்தினார்கள்.. அந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது..

