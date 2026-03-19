வியாழன், 19 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (17:25 IST)

ஆசையாக வளர்த்த பூனை மரணம்!.. சோகத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை!..

உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் பலருக்கும் செல்லப் பிராணிகளை வளர்க்கும் வழக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. பெரும்பாலும் நாய், பூனை ஆகியவற்றை பலரும் தங்களின் செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கிறார்கள். இந்தியாவை ஒப்பிடும் போது வெளிநாடுகளில் நாய்களை எந்த அளவுக்கு வளர்க்கிறார்களோ அதே அளவுக்கு பலரும் பூனைகளை செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், ஆசையாக வளர்த்த பூனை இறந்து விட்டதால் ஒரு இளம் பெண் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட விஷயம் தெலுங்கானாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தெலுங்கானாவின் தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் பதக்பேட் எனும் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் ஹீமா பிந்து. இவருக்கு வயது 20. இவர் ஒரு பிஎஸ்சி பட்டதாரி. இவர் ஒரு பூனையை தத்தெடுத்து வளர்த்து வந்துள்ளார்..

இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த பூனை உடல்நலக்குறைவால் இறந்துவிட்டது. பூனையை இழந்த சோகம் ஹீமா பிந்துவை வாட்டி வந்தது. எனவே, சில நாட்களாகவே வீட்டிலும் யாரிடமும் பேசாமல் சோகமாகவே இருந்துள்ளார். இந்நிலையில், திடீரென அவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார். இது அவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

கடலுக்கடியில் செல்லும் இண்டர்நெட் கேபிளை கட் செய்கிறதா ஈரான்? அப்படி மட்டும் செய்தால் உலகமே ஸ்தம்பித்து போய்விடும்..!மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், உலகளாவிய இணைய போக்குவரத்து பெரும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

சார் ஒரு செல்பி ப்ளீஸ்!.. சிபிஐ ஆபிசிலும் மாஸ் காட்டிய விஜய்!.. டெல்லியில் சம்பவம்!...நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் கரூருக்கு சென்ற போது பலரும் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது..

12 லட்சம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம்.. பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்தவர்கள் கோவிந்தா கோவிந்தா..!கடந்த மூன்று நாட்களாக ஏற்றத்துடன் காணப்பட்ட இந்திய பங்குச்சந்தை, இன்று காலை வர்த்தக தொடக்கத்திலேயே பெரும் சரிவை சந்தித்தது. சென்செக்ஸ் 1,953 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 453 புள்ளிகளும் சரிவுடன் தொடங்கின.

போர் தொடங்கியதில் இருந்து இண்டர்நெட் இல்லை.. என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாமல் வாழும் ஈரான் மக்கள்?பிப்ரவரி இறுதியில் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் வான்வழி தாக்குதல்கள் தொடங்கியதிலிருந்து, ஈரானில் இணைய சேவை முற்றிலும் முடக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் 99 சதவீத மக்கள் இணைய வசதியின்றி தவிப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

விஜய் முகத்தில் ஏன் அவ்வளவு சந்தோஷம்?!.. சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடந்தது என்ன?...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள், கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் என பலரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

