XChat இப்போது ஐபோன் மற்றும் ஐபேட் சாதனங்களில்: டவுன்லோடு செய்து பயன்படுத்துவது எப்படி?
X நிறுவனம் தனது புதிய தகவல் பரிமாற்ற செயலியான XChat ஐ ஐபோன் மற்றும் ஐபேட் பயனர்களுக்காக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயனர்களின் தனியுரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த செயலி, விளம்பரங்கள் அற்ற மற்றும் Tracking இல்லாத பாதுகாப்பான உரையாடலை உறுதி செய்கிறது.
இந்த செயலி End-to-end encryption வசதியை கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் உங்கள் உரையாடல்கள் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். மேலும், அனுப்பிய செய்திகளை எடிட் செய்யும் வசதி, தானாகவே மறையும் செய்திகள் , மற்றும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுப்பதை தடுக்கும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. உங்கள் தற்போதைய எக்ஸ் கணக்கின் மூலமே நேரடியாக லாக்-இன் செய்து கொள்ளலாம் என்பதால், புதிதாக தொடர்புகளை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் 'XChat' என தேடி, X Corp)வெளியிட்டுள்ள செயலியை தேர்ந்தெடுத்து 'Get' பொத்தானை அழுத்தி நிறுவலாம். நிறுவிய பின், உங்கள் எக்ஸ் கணக்கு விவரங்களை உள்ளிட்டு, Security PIN ஒன்றை அமைப்பதன் மூலம் பாதுகாப்பான தகவல் பரிமாற்றத்தை தொடங்கலாம்.
