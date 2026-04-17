மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் இன்று அக்னிப்பரீட்சை - போதிய பலம் இல்லாததால் என்டிஏ திணறல்!
நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மூன்று முக்கிய மசோதாக்கள் மீது இன்று மக்களவையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது. 30 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த அனல் பறக்கும் விவாதத்திற்கு பிறகு, இந்த மசோதாக்கள் வெற்றி பெறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை தொகுதி மறுவரையறையுடன் மத்திய அரசு இணைத்துள்ளதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.
மக்களவையில் தற்போதுள்ள 543 உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்தவும் இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது. அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவை பொறுத்தவரை, அவையில் இருக்கும் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு தேவை.
மக்களவையில் மசோதா நிறைவேற 360 எம்பிக்களின் ஆதரவு அவசியம். ஆனால், ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு 293 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். இதில் பாஜகவின் பலம் 240 ஆகும். மசோதாவை நிறைவேற்ற இன்னும் 67 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
இதே நிலைதான் மாநிலங்களவையிலும் நீடிக்கிறது. அங்கும் மெஜாரிட்டிக்கு 18 உறுப்பினர்கள் குறைவாக உள்ளனர். இதனால் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவு இன்றி இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவது மத்திய அரசுக்கு சவாலாக மாறியுள்ளது.
எண்ணிக்கை விளையாட்டை காலம் தீர்மானிக்கும்" எனப் பிரதமர் மோடி சூசகமாக தெரிவித்துள்ள நிலையில், மசோதாவை எதிர்க்கும் கட்சிகள் பெண் வாக்காளர்களின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் என்ற சவாலையும் அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
