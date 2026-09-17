வீட்டை எதிர்த்து திருமணம் செய்த பெண்ணை கடத்திய மர்ம நபர்கள்.. கடத்திய கார் விபத்துக்கு உள்ளானதால் பரபரப்பு..
பெங்களூருவில் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்ட ராஜஸ்தானை சேர்ந்த பூஜா என்ற பெண்ணை, குடும்பத்தினரின் தூண்டுதலின் பேரில் நால்வர் கொண்ட கும்பல் கடத்தியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஓம் பிரகாஷ் என்பவரை ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டு பெங்களூரு அக்ரஹார தாசராஹள்ளியில் வசித்து வந்த பூஜாவை, வீட்டின் எதிர்ப்பை மீறித் திருமணம் செய்த காரணத்தால் அவரது குடும்பத்தினர் கடத்த முயன்றுள்ளனர். கடத்தி சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையில் சென்ற வாகனங்கள் மீது மோதியதில் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர். இதில் ஜெயலட்சுமி என்பவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு ஐசியுவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பொதுமக்கள் உடனடியாக துரத்தி பிடித்ததில் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ராகேஷ், கரண், அயன் ஆகிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்; காரை ஓட்டிச் சென்ற ஒருவர் தப்பியோடிவிட்டார்.
பூஜாவின் அத்தை மூலம் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையிலேயே இந்த கடத்தல் முயற்சி நடந்துள்ளது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. தப்பியோடிய நபரை தேடும் பணியும், விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
Edited by Siva