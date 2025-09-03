வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
காதல் முறிந்ததால் கோபம்.. காதலர் மீது பொய் பாலியல் புகார்.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

காதல் முறிந்ததால், முன்னாள் காதலர் மீது பாலியல் புகார் அளித்த பெண்ணின் வழக்கை விசாரித்த கொல்கத்தா நீதிமன்றம், இருவரும் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் உறவில் இருந்தனர் என்று தீர்ப்பளித்து, கைது செய்யப்பட்ட நபரை விடுதலை செய்துள்ளது.
 
கொல்கத்தாவில் ஒரு பெண், தனது காதலுறவு முறிந்ததால், தனது முன்னாள் காதலன் மீது பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், அந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டு, 51 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
 
இந்த வழக்கின் விசாரணை கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. விசாரணையின் முடிவில், இருவரும் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் பாலியல் உறவில் ஈடுபட்டனர் என்றும், அது பாலியல் வன்கொடுமை அல்ல என்றும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
 
அந்தப் பெண், "கோபத்தில் புகார் அளித்துவிட்டேன்" என்று நீதிமன்றத்தில் ஒப்புக்கொண்டதையடுத்து, அந்த நபர் விடுதலை செய்யப்பட்டார். இந்த தீர்ப்பு, காதல் உறவுகளில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் மற்றும் அதன் காரணமாக பொய்ப்புகார்கள் அளிக்கப்படும்போது, அது ஒருவரின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
 
