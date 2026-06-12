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Last Updated : Friday, 12 June 2026 (10:54 IST)

ஆண் சடலங்களின் ரகசிய உறுப்பு குறித்த சர்ச்சை பேச்சு.. மன்னிப்பு கேட்ட பெண் மருத்துவர்...!

செஜல் பவார்
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (10:52 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (10:54 IST)
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நகைச்சுவை நடிகர் பிரணித் மோரேவின் ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடி ஷோவில், ஆண் சடலங்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய பெண் மருத்துவர் செஜல் பவார், சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்த கடுமையான எதிர்ப்பை தொடர்ந்து தற்போது பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். தான் பேசியது "மிகவும் தவறான விஷயம்" என்பதை ஒப்புக்கொண்டு அவர் வீடியோ செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
அந்த நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியின் போது, மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யும் போது தீவிரமாக இருப்பார்களா அல்லது ஜோக் அடிப்பார்களா என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த செஜல் பவார், உடற்கூறியல் ஆய்வின் போது தானும் தனது சக ஊழியர்களும் ஆண் சடலங்களின் ரகசிய உறுப்புகளின் அளவுகளை ஒப்பிட்டு பேசுவோம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து, உடல் தானம் செய்தவர்களை அவமதிக்கும் வகையில் மருத்துவர் பேசியதாக பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
 
இதுகுறித்து விளக்கமளித்த செஜல் பவார், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த தனது முதல் காமெடி ஷோவில் அறியாமையால் இப்படி பேசிவிட்டதாகவும், இதனால் யாருடைய மனமாவது புண்பட்டிருந்தால் மன்னிப்பு கோருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். சடலங்கள் மீது தங்களுக்கு எப்போதும் மதிப்பு உண்டு என்றும், எனினும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தைத் தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்றும் ஒப்புக்கொண்ட அவர், இனிமேல் பொதுவெளியில் பேசும்போது கவனமாக இருக்கப்போவதாகக் கூறியுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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