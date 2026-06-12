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ஆண் சடலங்களின் ரகசிய உறுப்பு குறித்த சர்ச்சை பேச்சு.. மன்னிப்பு கேட்ட பெண் மருத்துவர்...!
நகைச்சுவை நடிகர் பிரணித் மோரேவின் ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடி ஷோவில், ஆண் சடலங்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய பெண் மருத்துவர் செஜல் பவார், சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்த கடுமையான எதிர்ப்பை தொடர்ந்து தற்போது பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். தான் பேசியது "மிகவும் தவறான விஷயம்" என்பதை ஒப்புக்கொண்டு அவர் வீடியோ செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியின் போது, மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யும் போது தீவிரமாக இருப்பார்களா அல்லது ஜோக் அடிப்பார்களா என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த செஜல் பவார், உடற்கூறியல் ஆய்வின் போது தானும் தனது சக ஊழியர்களும் ஆண் சடலங்களின் ரகசிய உறுப்புகளின் அளவுகளை ஒப்பிட்டு பேசுவோம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து, உடல் தானம் செய்தவர்களை அவமதிக்கும் வகையில் மருத்துவர் பேசியதாக பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து விளக்கமளித்த செஜல் பவார், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த தனது முதல் காமெடி ஷோவில் அறியாமையால் இப்படி பேசிவிட்டதாகவும், இதனால் யாருடைய மனமாவது புண்பட்டிருந்தால் மன்னிப்பு கோருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். சடலங்கள் மீது தங்களுக்கு எப்போதும் மதிப்பு உண்டு என்றும், எனினும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தைத் தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்றும் ஒப்புக்கொண்ட அவர், இனிமேல் பொதுவெளியில் பேசும்போது கவனமாக இருக்கப்போவதாகக் கூறியுள்ளார்.
Edited by Siva
சில்லரை கடைகளில் மொத்தமாக டீசல் விற்பனை இல்லை.. மத்திய அரசின் அதிரடி உத்தரவு...
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள புவிசார் அரசியல் பதற்றம் மற்றும் சர்வதேச விநியோக சங்கிலி பாதிப்பு காரணமாக, இந்திய பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் ஜூன் 11, அன்று ஒரு புதிய தற்காலிக உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, தொழிற்சாலைகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பெருநிறுவனங்கள் போன்ற மொத்த நுகர்வோர் சில்லறை பெட்ரோல் பங்குகளில் எரிபொருள் வாங்குவதற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை.. முதுநிலை முதுநிலை பட்டய படிப்புகளுக்கு கால அவகாசம் நீட்டிப்பு..
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பல்வேறு முதுநிலை படிப்புகள் மற்றும் முதுநிலை பட்டய படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு தற்போது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் சேர்க்கை பெற விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது.