திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (15:49 IST)

லாட்ஜ் 4வது மாடியில் 7 நண்பர்களுடன் இளம்பெண் விருந்து.. போலீஸ் வந்ததால் இளம்பெண் செய்த விபரீத செயல்..!
பெங்களூருவில் அதிகாலை நடந்த அதிகாலை விருந்தின்போது, போலீஸ் வந்ததால் பீதியடைந்த 21 வயது இளம்பெண் ஒருவர், ஹோட்டல் பால்கனியிலிருந்து வடிகால் குழாய் வழியே தப்ப முயன்றபோது தவறி விழுந்து படுகாயமடைந்தார்.
 
அவரது தந்தையின் புகாரின்படி, மகள் தனது ஏழு நண்பர்களுடன் 'சீ எஸ்டா லாட்ஜ்' ஹோட்டலில் மூன்று அறைகளை முன்பதிவு செய்து, அதிகாலை 1 மணி முதல் 5 மணி வரை விருந்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சத்தம் காரணமாக உள்ளூர்வாசிகள் 112 உதவி எண்ணுக்கு அழைத்து போலீஸுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
 
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீஸார் குழுவினரை கண்டித்த பிறகு, அந்த பெண் பீதியடைந்து நான்காவது மாடியில் இருந்த பால்கனியிலிருந்து வடிகால் குழாய் வழியே இறங்க முயன்றபோது நிலைதடுமாறி விழுந்துள்ளார். அவர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
 
ஹோட்டல் நிர்வாகத்தின் கவனக்குறைவு காரணமாக பால்கனியில் போதுமான பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறி, லாட்ஜ் உரிமையாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடந்து வருவதாக போலீஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

அமெரிக்க வேலையை விட்டுவிட்டு இந்தியா திரும்பிய NRI: 100 கோடி சொத்து இருக்குது.. ஆனாலும் புலம்பல் ஏன்?அமெரிக்காவில் நீண்ட தொழில் வாழ்க்கைக்கு பிறகு, ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் நிகர மதிப்புடன் இந்தியா திரும்பியுள்ள ஓர் இந்தியர் தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

மெஸ்ஸியுடன் கைகுலுக்க ரூ.1 கோடியா? அநியாயம் பண்றாங்கய்யா..!உலகக் கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி இன்று காலை 10:45 மணிக்கு டெல்லிக்கு வந்துள்ளார். அவருக்காக சாணக்கியபுரியில் உள்ள 'தி லீலா பேலஸ்' ஹோட்டலில் ஒரு தளம் முழுவதும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; அதன் ஒரு இரவு வாடகை ரூ. 3.5 லட்சம் முதல் ரூ. 7 லட்சம் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

திருமணமான பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்த கேரள அரசியல்வாதி.. கடும் கண்டனங்கள்..!கேரளாவின் மலப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ளூர் தேர்தலில் வெற்றிக்கு பிறகு நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளூர் தலைவர் சைதாலி மஜீத் என்பவர், பெண்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உதயநிதி என்னை விட டேஞ்சர்!.. மேடையில் தெறிக்கவிட்ட ஸ்டாலின்..திருவண்ணாமலையில் நடந்த திமுக இளைஞரணி வடக்கு மண்டல நிர்வாகிகள் சந்திப்பில் முதல்வர், துணை முதல்வர் உதயநிதி, துரைமுருகன், ஆ ராசா உள்ளிட்ட பல திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

வழக்கத்திற்கு மாறாக அமளியில் ஈடுபட்ட பாஜக எம்பிக்கள்.. நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைப்பு..!நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் கடைசி வார அமர்வு இன்று கூடிய நிலையில், பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அமளியால் இரு அவைகளும் நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன.

