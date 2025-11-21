வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (17:34 IST)

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஏசி பெட்டியில் மேகி சமைத்த பெண்: பயணி மீது பாதுகாப்பு சர்ச்சை!

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஏசி பெட்டியில் மேகி சமைத்த பெண்: பயணி மீது பாதுகாப்பு சர்ச்சை!
எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் ஏசி பெட்டியில் பெண் பயணி ஒருவர் எலெக்ட்ரிக் கெட்டிலை பயன்படுத்தி மேகி சமைக்கும் வீடியோ, ரயில்வே பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் பொது நடத்தை குறித்து சமூக ஊடகங்களில் கடுமையான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
"சமையலறை எங்கு வேண்டுமானாலும் உள்ளது" என்று மகிழ்ச்சியுடன் பேசிய அந்த பெண், ஒரே கெட்டிலில் 15 பேருக்கு டீ போடும் திட்டத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
ரயில்வே விதிகளின்படி, ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள குறைந்த சக்தி கொண்ட பிளக்குகளில் கெட்டில் போன்ற அதிக வாட்டேஜ் சாதனங்களை பயன்படுத்துவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இது மின்சுற்றுகளை ஓவர்லோட் செய்து, தீ விபத்துகளை ஏற்படுத்தும் பெரிய பாதுகாப்பு அபாயம் என்று இணைய பயனர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
இந்த செயல் சுயநலம் என்றும் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் சூடான உணவுக்கு பேன்ட்ரி கார் சேவையையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து ரயில்வே நிர்வாகம் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ பதில் எதையும் வெளியிடவில்லை.
 
Edited by Mahendran

துபாய் விமான கண்காட்சியில் இந்தியாவின் தேஜஸ் விபத்து: விமானி பரிதாப பலி

துபாய் விமான கண்காட்சியில் இந்தியாவின் தேஜஸ் விபத்து: விமானி பரிதாப பலிதுபாயில் நடைபெற்று வந்த சர்வதேச விமான கண்காட்சியில் இந்திய விமானப்படையின் தேஜஸ் இலகு ரகப் போர் விமானம் சாகச பயிற்சியின்போது விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் விமானி படுகாயமடைந்து உயிரிழந்ததை இந்திய விமானப்படை உறுதி செய்துள்ளது.

அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் ஓடும்: செல்லூர் ராஜூ

அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் ஓடும்: செல்லூர் ராஜூஅதிமுக ஆட்சியில் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் எங்க வீட்டுப்பிள்ளை.. கோத்துவிடாதீங்க!... பிரேமலதா விளக்கம்!..

விஜய் எங்க வீட்டுப்பிள்ளை.. கோத்துவிடாதீங்க!... பிரேமலதா விளக்கம்!..சினிமாவில் உச்சத்தில் இருக்கும் போதே அதை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்துள்ளார் நடிகர் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி அரசியல் தலைவராகவும் மாறிவிட்டார்.

18 மாதங்களாக பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த 2 கப்பல் தள ஊழியர்கள் கைது.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

18 மாதங்களாக பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த 2 கப்பல் தள ஊழியர்கள் கைது.. அதிர்ச்சி தகவல்..!கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி மாவட்டத்தில் உள்ள மாளபே கொச்சின் கப்பல் கட்டும் தளத்தில் பணியாற்றிய உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ரோஹித் மற்றும் சந்த்ரி ஆகிய இரண்டு ஒப்பந்த ஊழியர்களை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இவர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரே ஒரு வீட்டை தவிர எனது வருமானம் முழுவதையும் கட்சிக்கு தருவேன்: பிரசாந்த் கிஷோர்

ஒரே ஒரு வீட்டை தவிர எனது வருமானம் முழுவதையும் கட்சிக்கு தருவேன்: பிரசாந்த் கிஷோர்பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் படுதோல்வி அடைந்த தனது ஜன சூராஜ் கட்சியின் நிதி மற்றும் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த, பிரசாந்த் கிஷோர் அதிரடி முடிவுகளை அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com