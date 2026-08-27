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  4. Woman ‘Retires’ at 29, Chooses Farm Life Over Corporate Career in Pune
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (09:15 IST)

29 வயதில் ரிட்டயர்டு ஆன இளம்பெண்.. என்னால் இனிமேல் கார்ப்பரேட்டில் வேலை செய்ய முடியாது...

ஸ்னேஹா ராஜ்குரு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (09:15 IST)
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29 வயதிலேயே ஓய்வு பெற்றுவிட்டேன் என்று கூறிய பெண்ணின் வாழ்க்கை முறை தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. கார்ப்பரேட் வேலையின் தொடர் அழுத்தத்தில் இருந்து விலகி, இயற்கையோடு இணைந்த விவசாய வாழ்க்கையை தேர்வு செய்துள்ளதாக ஸ்னேஹா ராஜ்குரு தெரிவித்துள்ளார்.
 
இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட வீடியோவில், புனேவை சேர்ந்த அவர் தனது பண்ணை வாழ்க்கைக்கான நான்கு முக்கிய வழிமுறைகளை விளக்கியுள்ளார். முதலில், சிறிய அளவிலான நிலத்தை வாங்கி அதற்கு தனி அடையாளத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கிறார். தனது BaapBeti Farm இதற்கு உதாரணம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
அடுத்ததாக, நிலத்தில் பழ மரங்களை வளர்க்க வேண்டும் என்கிறார். அவை அதிக பராமரிப்பு இல்லாமலேயே வளர்ந்து, பல ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து பலன் தரும் என்பது அவரது கருத்து.
 
மூன்றாவது கட்டமாக, நமக்கு தேவையான உணவை முடிந்தவரை நாமே உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்கிறார். இதன் மூலம் வெளிப்புற தேவைகளை குறைத்து, உணவு பாதுகாப்பை அதிகரிக்க முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
நான்காவது வழியாக, நிலம் முழுவதும் பூக்களை வளர்த்து அழகான சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்கிறார். தினமும் இயற்கையின் அழகை ரசிப்பது மனதுக்கு அமைதியை தரும் என்றும் கூறுகிறார்.
 
“ஓய்வு என்பது வயதைப் பற்றியது அல்ல; அழுத்தத்தை விட அமைதியை தேர்வு செய்வதுதான்” என்ற அவரது கருத்து பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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