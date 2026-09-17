  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Will UPI Charges Force People Back to Cash? Traders and Consumers Raise Concerns Over New Rules
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (13:17 IST)

யூபிஐ கட்டணத்தால் மக்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும் வந்த குழப்பம்.. மீண்டும் ரூபாய் நோட்டு பரிவர்த்தனையா?

யுபிஐ கட்டணம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (13:17 IST)
google-news
யுபிஐ  முறையில் ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4 சதவீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்ற மத்திய அரசின் புதிய முடிவால், மீண்டும் பணத்தை  கையிலெடுக்கும் நிர்பந்தம் ஏற்படுமோ என்ற சந்தேகம் வணிகர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
 
 தனிநபர்களுக்கு இடையேயான பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ரூ.2,000-க்கு உட்பட்ட வணிகப் பரிவர்த்தனைகளுக்குக் கட்டணம் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சிறு வணிகர்கள் ஏற்கனவே வங்கி இயந்திரக் கட்டணம், ஜிஎஸ்டி மற்றும் மாதாந்திர வாடகை போன்ற பல்வேறு சுமைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த புதிய கட்டணம் மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
 
மறுபுறம், யுபிஐ அமைப்பின் பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரிக்கவே இந்த சிறிய கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும், இது வங்கிகள் மற்றும் கட்டணச் செயலி வழங்குநர்களிடையே பிரித்தளிக்கப்படுவதாகவும் நிதியமைச்சகம் விளக்கமளித்துள்ளது. சிறு வணிகர்களுக்கும், அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கும் சில விலக்குகள் அளிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், இந்த நடைமுறை எந்த அளவுக்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ விஎஸ் பாபு உடல்நிலை.. மருத்துவமனையின் லேட்டஸ்ட் அறிக்கை...

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வு.. ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. எந்த இணையதளம்? முழுவிவரங்கள்..

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வு.. ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. எந்த இணையதளம்? முழுவிவரங்கள்..தமிழகத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 1 தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டாடா குழுமத்தில் திடீர் திருப்பம்.. என். சந்திரசேகரன் தலைவராக இன்னும் 5 ஆண்டுகள் நீடிப்பார்...

டாடா குழுமத்தில் திடீர் திருப்பம்.. என். சந்திரசேகரன் தலைவராக இன்னும் 5 ஆண்டுகள் நீடிப்பார்...டாடா குழுமத்தின் தலைவராக என். சந்திரசேகரன் மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து நீடிப்பார் என்று டாடா சன்ஸ் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

பட்டினப்பாக்கம் தலைமை செயலகம்.. மீனவர்களிடம் முதல்வர் விஜய்யே பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமா?

பட்டினப்பாக்கம் தலைமை செயலகம்.. மீனவர்களிடம் முதல்வர் விஜய்யே பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமா?பட்டினப்பாக்கத்தில் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் 15 மாடிகளுடன் கட்டப்படவுள்ள புதிய தலைமை செயலக பணிகளுக்காக விரிவான திட்ட அறிக்கையை மூன்று மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க பொதுப்பணித்துறைக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கூவத்தூருக்கு நடிகைகளை கூட்டி போனேனா?.. கருணாஸ் ஆவேசம்!...

கூவத்தூருக்கு நடிகைகளை கூட்டி போனேனா?.. கருணாஸ் ஆவேசம்!...தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணமடைந்த பின் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்தது.

வீர வசனம் பேசாதீங்க.. கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க!.. அன்புமணி கோபம்...

வீர வசனம் பேசாதீங்க.. கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க!.. அன்புமணி கோபம்...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது