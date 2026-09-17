யூபிஐ கட்டணத்தால் மக்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும் வந்த குழப்பம்.. மீண்டும் ரூபாய் நோட்டு பரிவர்த்தனையா?
யுபிஐ முறையில் ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4 சதவீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்ற மத்திய அரசின் புதிய முடிவால், மீண்டும் பணத்தை கையிலெடுக்கும் நிர்பந்தம் ஏற்படுமோ என்ற சந்தேகம் வணிகர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
தனிநபர்களுக்கு இடையேயான பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ரூ.2,000-க்கு உட்பட்ட வணிகப் பரிவர்த்தனைகளுக்குக் கட்டணம் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சிறு வணிகர்கள் ஏற்கனவே வங்கி இயந்திரக் கட்டணம், ஜிஎஸ்டி மற்றும் மாதாந்திர வாடகை போன்ற பல்வேறு சுமைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த புதிய கட்டணம் மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
மறுபுறம், யுபிஐ அமைப்பின் பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரிக்கவே இந்த சிறிய கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும், இது வங்கிகள் மற்றும் கட்டணச் செயலி வழங்குநர்களிடையே பிரித்தளிக்கப்படுவதாகவும் நிதியமைச்சகம் விளக்கமளித்துள்ளது. சிறு வணிகர்களுக்கும், அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கும் சில விலக்குகள் அளிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், இந்த நடைமுறை எந்த அளவுக்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva