ஞாயிறு, 10 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 10 ஆகஸ்ட் 2025 (14:09 IST)

கணவரால் குழந்தையில்லை.. ஆத்திரத்தில் பிறப்புறுப்பை வெட்டிய 2வது மனைவி..!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அமேதி பகுதியில், குழந்தை இல்லாத காரணத்தால் ஏற்பட்ட தகராறில், ஆத்திரமடைந்த இரண்டாவது மனைவி தனது கணவரின் பிறப்புறுப்பை வெட்டிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமேதி பகுதியைச் சேர்ந்த அன்சார் அஹமது என்பவருக்கு சபேஜூல் மற்றும் நஸ்னின் என இரண்டு மனைவிகள் உள்ளனர். இருவருக்கும் குழந்தை இல்லை. முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லாததால், அஹமது இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்டதாகவும், ஆனால் இரண்டாவது மனைவி நஸ்னினுக்கும் குழந்தை இல்லாததால், இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
சம்பவம் நடந்த நேற்றிரவு, அஹமதுக்கும் நஸ்னினுக்கும் இடையே குழந்தை இல்லாதது குறித்து கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த நஸ்னின், கத்தியை எடுத்து அஹமதுவின் பிறப்புறுப்பை வெட்டியுள்ளார்.
 
உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த அஹமது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக நஸ்னினை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

தனக்கு தானே சூடு வைத்த பாக்.! இந்திய விமானங்களை தடுத்ததால் கோடிக்கணக்கில் இழப்பு!

தனக்கு தானே சூடு வைத்த பாக்.! இந்திய விமானங்களை தடுத்ததால் கோடிக்கணக்கில் இழப்பு!இந்தியாவுடனான மோதலால் தனது வான் எல்லையை இந்தியாவுக்கு மூடியதால் பாகிஸ்தானின் விமானத்துறை வருவாய் குறைந்துள்ளது.

சோகத்தில் முடிந்த விளையாட்டு பயிற்சி! ஈட்டி பாய்ந்து சிறுவன் மூளைச்சாவு!

சோகத்தில் முடிந்த விளையாட்டு பயிற்சி! ஈட்டி பாய்ந்து சிறுவன் மூளைச்சாவு!தேனியில் விளையாட்டு பயிற்சியின்போது ஈட்டி பாய்ந்ததில் சிறுவன் மூளைச்சாவு அடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திராவிடத்தில் பார்ப்பனியத்தை ஊடுருவ செய்தாரா எம்ஜிஆர்? - திருமா பேச்சுக்கு ஓபிஎஸ் கடும் கண்டனம்!

திராவிடத்தில் பார்ப்பனியத்தை ஊடுருவ செய்தாரா எம்ஜிஆர்? - திருமா பேச்சுக்கு ஓபிஎஸ் கடும் கண்டனம்!திராவிட இயக்கத்தில் பார்ப்பனிய சக்திகளை ஊடுருவ எம்ஜிஆர் அனுமதித்து விட்டதாக தொல். திருமாவளவன் பேசியதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்காதலனோடு உல்லாசம்! கட்டிய மனைவியை கட்டிலில் வைத்து பிடித்த கணவன் எடுத்த அதிர்ச்சி முடிவு!

கள்ளக்காதலனோடு உல்லாசம்! கட்டிய மனைவியை கட்டிலில் வைத்து பிடித்த கணவன் எடுத்த அதிர்ச்சி முடிவு!உத்தர பிரதேசத்தில் தனது மனைவியை கள்ளக்காதலனுடன் இருக்கும்போது பிடித்த கணவன் செய்த செயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகாரில் நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் விவரங்களை தர முடியாது: உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பதில்

பீகாரில் நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் விவரங்களை தர முடியாது: உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பதில்பீகாரில் நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் விவரங்களை வழங்க முடியாது என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. ஜனநாயக சீர்திருத்தத்துக்கான அமைப்பு தொடர்ந்த வழக்கில், தேர்தல் ஆணையம் இந்த பதிலை அளித்து ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com