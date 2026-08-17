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  4. Why Sharing Your PAN and Bank Statements on WhatsApp Puts Your Data at Risk
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (08:42 IST)

வாட்ஸ் அப் மூலம் பான், ஆதார் ஆவணங்களை பகிரலாமா? என்னென்ன ஆபத்து வர வாய்ப்பு?

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Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (08:42 IST)
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வாட்ஸ்அப் போன்ற செயலிகள் மூலம் நமது பான் கார்டு மற்றும் வங்கி அறிக்கைகளை பகிர்வது எளிய விஷயமாக தோன்றினாலும், அது நமது தனிப்பட்ட தரவுகளுக்கு பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். கடன் முகவர்கள், சொத்து தரகர்கள் அல்லது ஹோட்டல் ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட செல்போன்களுக்கு இதுபோன்ற ஆவணங்களை அனுப்பும்போது, நம்மை அறியாமலேயே நமது முக்கியமான தகவல்கள் அவர்களின் தனிப்பட்ட சாதனங்களிலோ அல்லது கிளவுட் சேமிப்பகத்திலோ நிரந்தரமாக தங்கிவிடுகின்றன. 
 
பின்னர் அந்த சாதனங்கள் ஹேக் செய்யப்படும்போதோ அல்லது கைமாறும்போதோ நமது தரவுகள் எளிதில் திருடப்பட்டு, அடையாளத் திருட்டு மற்றும் நிதி மோசடிகளுக்கு வழிவகுத்து விடுகிறது.
 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தரவுகளின்படி நிதி மோசடிகள் அதிகரித்து வருவதால், பொதுமக்கள் தங்களது முக்கிய ஆவணங்களை பாதுகாப்பதில் மிகவும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். தனிப்பட்ட எண்களுக்கு ஆவணங்களை அனுப்புவதை தவிர்த்துவிட்டு, நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் தளங்கள், டிஜிலாக்கர் அல்லது பாதுகாப்பான ஆவணப் பதிவேற்றபட்ட ஆவணங்களை  பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது. 
 
டிஜிட்டல் தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டமும் நிறுவனங்கள் தரவுகளைப் பாதுகாப்பாகக் கையாள்வதை வலியுறுத்துகிறது. எனவே, எதிர்காலத்தில் உங்களின் முக்கியமான ஆவணங்களைப் பகிரும்போது, ​​அதிகாரப்பூர்வ இணைப்புகளைப் பயன்படுத்துங்கள் அல்லது கடவுச்சொல் பாதுகாக்கப்பட்ட கோப்புகளை மட்டும் பகிரவும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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