திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (10:22 IST)

வெள்ளத்தில் சிக்கிய 300 மாருதி சுசுகி கார்கள்.. குடோன் மூழ்கியதால் கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம்..!

ஹரியானா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில், சுமார் 300 புதிய மாருதி சுசூகி கார்கள் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
ஹரியானாவில் கடந்த ஏழு நாட்களாக கனமழை பெய்ததால் அங்கு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் மாருதி சுசுகி குடோன் மூழ்கியது. இதனால் அங்கிருந்த 200க்கும் மேற்பட்ட கார்களின் என்ஜின்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. வெள்ள நீர் என்ஜினுக்குள் புகுந்ததால், இந்த கார்கள் மீண்டும் இயங்குவது சாத்தியமில்லை என தெரிகிறது.
 
கார்களின் ஓட்டுநர் இருக்கை அருகே உள்ள கண்ணாடிகள் அகற்றப்பட்டிருப்பதும், சில கார்களில் ஏர்பேக்குகள் திறந்திருப்பதும் காணொளியில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த வாகனங்களில் ஆல்டோ கே10, வாகனார், பிரெஸ்ஸா, இன்விக்டோ போன்ற பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கார்களும் அடங்கும்.
 
இந்த வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட மொத்த சேத மதிப்பு இன்னும் கணக்கிடப்படவில்லை. எனினும், கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

கணேஷ் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை பார்க்க சென்ற 9ஆம் வகுப்பு மாணவி.. காரில் லிப்ட் கேட்டதால் விபரீதம்..!

கணேஷ் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை பார்க்க சென்ற 9ஆம் வகுப்பு மாணவி.. காரில் லிப்ட் கேட்டதால் விபரீதம்..!ஒடிசா மாநிலம் கந்தமால் மாவட்டத்தில், 9ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் காரில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை நேற்று தெரிவித்துள்ளது. காவல்துறை தகவல்படி, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை, மாணவி தனது அக்கா வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டு, பின்னர் கணேஷ் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை பார்க்க சந்தைக்கு சென்றுள்ளார்.

ரஷ்யாவிடம் தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கினால் இன்னும் அதிக வரி: டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!

ரஷ்யாவிடம் தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கினால் இன்னும் அதிக வரி: டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குபவர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட வரிவிதிப்புக்கு தயாராக இருப்பதாக சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை, ரஷ்ய எண்ணெயை தொடர்ந்து வாங்கும் இந்தியாவை போன்ற நாடுகளையும் பாதிக்கக்கூடும்.

வாரத்தின் முதல் நாளே ஏற்றத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

வாரத்தின் முதல் நாளே ஏற்றத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!இந்திய பங்குச் சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று வாரத்தின் முதல் நாள் ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகி வருவது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஹமாஸ்க்கு இதுதான் கடைசி எச்சரிக்கை! இனி பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன்! - ட்ரம்ப் பகிரங்க எச்சரிக்கை!

ஹமாஸ்க்கு இதுதான் கடைசி எச்சரிக்கை! இனி பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன்! - ட்ரம்ப் பகிரங்க எச்சரிக்கை!இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையே கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போர் நடந்து வரும் நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஹமாஸ்க்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

விநாயகர் சிலை கரைப்பின்போது சோகம்: 9 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு, 12 பேர் மாயம்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!

விநாயகர் சிலை கரைப்பின்போது சோகம்: 9 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு, 12 பேர் மாயம்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நேற்று கோலாகலமாக நிறைவுற்றது. இதனையொட்டி, மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு நீர்நிலைகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன. இந்த சிலைகளை கரைக்கும் பணியின்போது, நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்தில் 9 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் நான்கு பேரின் உடல்கள் இதுவரை காவல்துறையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com