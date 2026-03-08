ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (14:36 IST)

வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,500! முதல்வரின் அதிரடி திட்டம்

money
மேற்கு வங்க மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, அம்மாநிலத்தில் உள்ள வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில் ஒரு புதிய நிதியுதவி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,500 நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், 21 முதல் 40 வயதுடைய இளைஞர்கள் இதற்கு தகுதியானவர்கள். இதன் மூலம் சுமார் 1 கோடி இளைஞர்கள் பயனடைவார்கள் என மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது. வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை குறைக்கவும், இளைஞர்களின் பொருளாதார தேவைகளைச் ஓரளவிற்கு பூர்த்தி செய்யவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அறிவிப்பு மேற்கு வங்க இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், மம்தா பானர்ஜியின் இந்த அதிரடி திட்டம் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுகிறது. ஆனால் வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு வேலை வழங்கப்படும் என உறுதிமொழி வழங்காமல் ரூ.1500 வழங்குவதா என சமூக ஆர்வலர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

அவனவன பத்தி பேசினா 1000 விஷயம் வெளிவரும்!.. மன்சூர் அலிகான் காட்டம்..

அவனவன பத்தி பேசினா 1000 விஷயம் வெளிவரும்!.. மன்சூர் அலிகான் காட்டம்..தவெக தலைவர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது விஜயின் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.

மூன்று சிறுமிகள் தண்ணீர் தொட்டியில் சடலமாக மீட்பு - தந்தையே கொலையாளியா?

மூன்று சிறுமிகள் தண்ணீர் தொட்டியில் சடலமாக மீட்பு - தந்தையே கொலையாளியா?தெலுங்கானா மாநிலம் காமரெட்டி மாவட்டத்தில், மூன்று சிறுமிகள் தண்ணீர் தொட்டி ஒன்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சக மாணவனை இரும்புக்கம்பியால் தாக்கி கொலை.. கர்நாடக சர்வதேச பள்ளியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

சக மாணவனை இரும்புக்கம்பியால் தாக்கி கொலை.. கர்நாடக சர்வதேச பள்ளியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!கர்நாடகா மாநிலம் பல்லாரி மாவட்டத்தில் உள்ள குருகுல் சர்வதேச பள்ளி விடுதியில், ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர் சக மாணவர்கள் மீது இரும்பு கம்பியால் நடத்திய தாக்குதலில் ஒரு மாணவர் உயிரிழந்தார்.

பெட்ரோல் விலை ஏறினாலும் ஈரானை அழிப்போம்!.. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப்!...

பெட்ரோல் விலை ஏறினாலும் ஈரானை அழிப்போம்!.. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப்!...ஈராக் அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடாது என இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் சொல்லி வந்தது

தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம்!.. களத்தில் இறங்கும் தவெக.. அரசியல் பரபர...

தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம்!.. களத்தில் இறங்கும் தவெக.. அரசியல் பரபர...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com