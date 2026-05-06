புதன், 6 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (08:47 IST)

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன்.. அடம்பிடிக்கும் மம்தா பானர்ஜி..! டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுவாரா?

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன்.. அடம்பிடிக்கும் மம்தா பானர்ஜி..! டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுவாரா?
மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி 206 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த தோல்வியை ஏற்க மறுத்துள்ள முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, "தேர்தல் முடிவுகள் முறைகேடாக பறிக்கப்பட்டுள்ளன" என கூறி முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மறுத்துவிட்டார்.
 
"நாங்கள் தேர்தலில் தோற்கவில்லை; மத்திய அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் இணைந்து வெற்றியை திருடிவிட்டன. தேர்தல் ஆணையமே எங்களுடைய உண்மையான எதிரி," என மம்தா பானர்ஜி ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
மேலும், வாக்குச்சாவடியில் மத்திய படைகள் தன்னை தாக்கியதாகவும், ஒரு பெண்ணிடம் அநாகரிகமாக நடந்துகொண்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த இக்கட்டான சூழலில் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்கள் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
 
மறுபுறம், மம்தாவின் இந்த பிடிவாதம் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என சட்ட வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். மேற்கு வங்க சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதால், ஆளுநர் தன்னிச்சையாக சட்டமன்றத்தை கலைக்க முடியும் என வழக்கறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். 
 
மம்தாவை உடனடியாக டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று அஸ்ஸாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா வலியுறுத்தியுள்ளார். மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மம்தாவின் எதிர்ப்பு அம்மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சரியான நேரத்தில் எடுத்த தவறான முடிவு.. தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கலாம்.. புலம்பும் காங்கிரஸ்

சரியான நேரத்தில் எடுத்த தவறான முடிவு.. தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கலாம்.. புலம்பும் காங்கிரஸ்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையின் தலைமையின் கீழ் கட்சி சந்தித்திருக்கும் இந்த படுதோல்வி, சத்தியமூர்த்தி பவனில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

விஜய்க்கு ஆதரவு?.. ஸ்டாலினுக்கு அல்வா!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா?....

விஜய்க்கு ஆதரவு?.. ஸ்டாலினுக்கு அல்வா!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா?....காங்கிரசை பொருத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தே தமிழகத்தின் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன.

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு?.. பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி?...

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு?.. பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி?...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறது. 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.

திருச்சி கிழக்கில் ராஜினாமா செய்யும் விஜய்!.. அங்கு போட்டியிடுவது யார் தெரியுமா?..

திருச்சி கிழக்கில் ராஜினாமா செய்யும் விஜய்!.. அங்கு போட்டியிடுவது யார் தெரியுமா?..தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டார்.

அந்த ரெண்டு கட்சிகிட்ட விஜய் ஆதரவு கேட்கக் கூடாது!.. டிமாண்ட் வைப்பாங்க!.. பிஸ்மி டிவிட்!...

அந்த ரெண்டு கட்சிகிட்ட விஜய் ஆதரவு கேட்கக் கூடாது!.. டிமாண்ட் வைப்பாங்க!.. பிஸ்மி டிவிட்!...தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமனற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து விஜய் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்கவுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com