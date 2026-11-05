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  4. West Bengal CM Suvendu Adhikari Urges Migrant Workers to Return Home Pointing to 125-Day Work Guarantee Scheme
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (09:02 IST)

பிழைப்புக்காக வெளிமாநிலம் சென்றவர்கள் திரும்புங்கள்: மே.வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி கோரிக்கை...

West Bengal Chief Minister
Written By: SIVA
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (09:02 IST)
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பிழைப்புக்காக வெளிமாநிலங்களுக்கு சென்றுள்ள மேற்கு வங்க தொழிலாளர்கள் உடனடியாக தங்களது சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று அம்மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
 
தமிழகம், டெல்லி, மும்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் கட்டுமானப் பணிகளுக்காகவும் விவசாயக் கூலிகளாகவும் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித்துறை நிர்வாகக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி, மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 125 நாள் வேலை உறுதித் திட்டம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமையும் என்று தெரிவித்தார்.
 
இந்தப் புதிய திட்டத்தின் மூலம் ஒரு நபருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.34,500 வரை ஊதியம் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், தொழிலாளர்கள் இனி தங்கள் குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் பிரிந்து வெளிமாநிலங்களில் வசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
மேலும், கடந்த திரிணாமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் மலிந்திருந்த ஊழல் மற்றும் போலிப் பயனாளிகள் நீக்கப்பட்டு, தற்போது நேர்மையான முறையில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். மாநிலத்தின் உள்கட்டமைப்பையும் வேலைவாய்ப்புகளையும் மேம்படுத்தும் நோக்கில் அரசு தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருவதால், வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் சொந்த மண்ணிலேயே தற்சார்புடன் வாழத் திரும்ப வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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