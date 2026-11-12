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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (18:07 IST)

அரையாண்டு தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் எடுத்த மகனுக்கு பிஎம்டபிள்யூ கார்.. தந்தை கொடுத்த பரிசு..

Tamilnadu
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (18:07 IST)
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மேற்கு வங்காளம், பூர்பா பர்தமான் மாவட்டத்தை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஷாம்சுதீன் மித்யா, தனது 15 வயது மகன் முகமது தல்ஹா பள்ளி அரையாண்டு தேர்வில் சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக ரூ.1.62 கோடி மதிப்பிலான பிஎம்டபிள்யூ எம்4 காம்படிஷன்  சொகுசு ஸ்போர்ட்ஸ் காரை பரிசாக அளித்துள்ளார். சிறுவனின் நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில் இந்த பிரம்மாண்டமான பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
மும்பை ஷோரூமில் வாங்கப்பட்ட இந்த உயர் ரக கார், பிரத்யேக கன்டெய்னர் மூலம் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள பராஜ் கிராமத்திற்கு நவம்பர் 6-ஆம் தேதி கொண்டுவரப்பட்டது. கிராம மக்கள் பலரும் இந்த விலையுயர்ந்த காரை கண்டு வியந்து செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர். 3.0 லிட்டர் ட்வின்-டர்போசார்ஜ்டு இன்ஜின் மற்றும் 530 பிஎச்பி திறன் கொண்ட இந்த சொகுசு கார், வெறும் 3.5 விநாடிகளில் 0 முதல் 100 கிமீ வேகத்தை எட்டும் ஆற்றல் கொண்டது.
 
இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு தரப்பினர் தந்தையின் ஊக்கத்தை பாராட்டினாலும், மற்றொரு தரப்பினர் டீன் ஏஜ் சிறுவனுக்கு இவ்வளவு விலை உயர்ந்த பரிசு தேவையா என்ற கேள்வியையும் எழுப்பி வருகின்றனர். எப்படியிருப்பினும், இந்த செய்தி தற்போது இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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