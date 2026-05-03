ஞாயிறு, 3 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : ஞாயிறு, 3 மே 2026 (08:45 IST)

17 நிமிடங்கள் சிசிடிவி அணைப்பு? தபால் வாக்குகள் முன்கூட்டியே பிரிப்பு? தேர்தல் ஆணையத்தில் திடுக் புகார்...!

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ள சூழலில், தபால் வாக்குகள் கையாளுதலில் முறைகேடு நடப்பதாக ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளது. 
 
கொல்கத்தாவில் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தபால் வாக்குச்சீட்டு உறைகள் அனுமதியின்றி பிரிக்கப்பட்டதாக சனிக்கிழமை அன்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியது. முன்னதாக, பவானிப்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் முறைகேடு நடப்பதாக கூறி சுமார் 4 மணி நேரம் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.
 
மேலும், கொல்கத்தாவில் உள்ள குதிராம் அனுஷீலன் கேந்திரா மையத்தில் சனிக்கிழமை அதிகாலை தபால் வாக்குகள் கொண்ட 8 பெட்டிகள் சிசிடிவி கண்காணிப்பு இல்லாத அறையில் வைக்கப்பட்டு, உறைகள் பிரிக்கப்பட்டதாக அக்கட்சி நிர்வாகிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 
 
இதேபோல், பராசத் அரசு கல்லூரியில் உள்ள மையத்தில் 17 நிமிடங்கள் சிசிடிவி கேமராக்கள் அணைக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. ஆனால், தேர்தல் அதிகாரிகள் இப்புகாரை மறுத்துள்ளனர். 
 
சிசிடிவி கேமராக்கள் முறையாக இயங்குவதாகவும், அந்த 17 நிமிட பதிவுகளை எந்த கட்சியினரிடமும் பகிர தயாராக இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். இச்சம்பவங்களால் மேற்கு வங்கத் தேர்தல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
 
Edited by Siva

நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறுகிறது.. நீட் தேர்வு.. 5,000 மையங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்..!

நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறுகிறது.. நீட் தேர்வு.. 5,000 மையங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்..!நாடு முழுவதும் இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு , தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி உள்ளிட்ட 13 மொழிகளில் இன்று அதாவது மே 3, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது.

படகில் தண்ணீர் புகுந்த பின்னர்தான் லைப் ஜாக்கெட் கொடுத்தாங்க!.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்!...

படகில் தண்ணீர் புகுந்த பின்னர்தான் லைப் ஜாக்கெட் கொடுத்தாங்க!.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்!...சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசம் ஜபல்பூரில் சுற்றுலா படகு கவிழ்ந்து 9 பேர் இறந்து போன சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. அதிலும் தனது மகனை கட்டியணைத்துக் கொண்டு ஒரு தாய் இறந்து போன புகைப்படம் வெளியாகி பலரையும் உலுக்கியது.

தேர்தல் ரிசல்ட் பார்க்க டிவி தேவையில்ல!.. தேர்தல் ஆணையம் சொன்ன குட் நியூஸ்!...

தேர்தல் ரிசல்ட் பார்க்க டிவி தேவையில்ல!.. தேர்தல் ஆணையம் சொன்ன குட் நியூஸ்!...தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்குவங்கம், அசாம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களிலும் சட்டமன்றத் தேர்தல் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. எனவே இந்த 5 மாநிலங்களிலும் யார் ஆட்சியைப் பிடிக்கப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடமும், அரசியல் விமர்சகர்களிடமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

சி.எம். ஆகணும்கிற ஆசை விஜய்க்கு அப்பவே இருந்தது!.. நண்பனே சொல்லிட்டாரே!..

சி.எம். ஆகணும்கிற ஆசை விஜய்க்கு அப்பவே இருந்தது!.. நண்பனே சொல்லிட்டாரே!..நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறியிருக்கிறார். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார்.

விஜய் தற்குறின்னா நீங்களாம் யாரு?!. உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கு!.. டி.ராஜேந்தர் பொங்கிட்டாரே!...

விஜய் தற்குறின்னா நீங்களாம் யாரு?!. உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கு!.. டி.ராஜேந்தர் பொங்கிட்டாரே!...திரையுலகிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர்களில் விஜயும் ஒருவர். ஆனால் இதற்கு முன் திரையுலகிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த யாருக்கும் கிடைக்காத வரவேற்பு விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டும்.

